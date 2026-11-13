Meloni la invita, Schlein scappa (di nuovo). No della leader Pd ad Atreju

Ancora un no. Ancora un invito rispedito al mittente. Elly Schlein continua a tenersi lontana dal confronto con Giorgia Meloni e anche quest’anno sceglie di disertare Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in programma dal 4 al 13 dicembre al Circo Massimo. La segretaria del Pd non salirà sul palco della manifestazione organizzata dal partito del premier. Un copione già visto, che si ripete a distanza di dodici mesi.

A tendere la mano era stato Giovanni Donzelli, che nei giorni scorsi aveva recapitato l’invito ai due principali leader dell’opposizione, la Schlein e Giuseppe Conte. L’obiettivo era portare il confronto politico anche sul palco della kermesse della destra. Ma dal Nazareno è arrivata l’ennesima porta chiusa.

La motivazione della leader dem è tutta politica: “Il confronto si fa in Parlamento. Gli italiani non hanno bisogno di un’altra festa, ma che la manovra venga riscritta”, riporta il Corriere. Poche parole per liquidare l’invito e riportare l’attenzione sulla legge di bilancio, terreno sul quale il Pd sta concentrando la propria offensiva contro il governo.

Resta però il dato politico. Per il secondo anno consecutivo la Schlein rinuncia all’occasione di confrontarsi con gli avversari davanti alla platea di Atreju. Una scelta che conferma la distanza tra la segretaria democratica e la manifestazione di Fratelli d’Italia. E che lascia ancora una volta senza risposta, almeno su quel palco, l’invito al confronto.

Adesso gli occhi sono puntati su Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle non ha ancora comunicato la propria decisione, ma lo scorso anno aveva accettato di partecipare alla festa del partito di centrodestra. Due possibili approcci differenti all’interno del campo largo: da una parte la Schlein, che preferisce il confronto nelle aule parlamentari; dall’altra Conte, che ha già dimostrato di non considerare Atreju un terreno da evitare.

La risposta dell’ex premier chiarirà se - anche questa volta - sarà soltanto la segretaria dem a lasciare vuota la sedia.