Giorni clou per lo stadio: match politici, nuovo volto e derby

Per i tifosi, ca va sans dire, l’appuntamento clou resta quello di sabato prossimo, sul campo. Alle 20,45 si gioca il derby Milan-Inter sull’erba del vecchio Meazza. Ma inizia la settimana in cui si guarderà più concretamente al futuro visto che dopo anni di dibattiti, scontri in consiglio comunale e fuori, stop and go, ricorsi e controricorsi, giovedì - fermi tutti - vengono svelati i primi rendering del nuovo stadio firmato dall’archistar Norman Foster e Studio Manica. E per un po’, forse, il dibattito si sposterà su favorevoli e contrari al nuovo volto della futura Scala del calcio. I presidenti dei club, il rossonero Paolo Scaroni e il nerazzurro Beppe Marotta, hanno invitato ospiti istituzionali e stakeholder a un evento-presentazione ufficiale alle 21 al Castello Sforzesco, Milanesi e tifosi potranno seguire in diretta sui canali digitali.

Ma il match tra salva Meazza e favorevoli al progetto che ridisegnerà l’intera area di San Siro continua. Mercoledì alle ore 18 presso la sala stampa nazionale di via Cordusio 4 è in programma la presentazione del libro «San Siro è rock. La storia dei concerti nello stadio di Milano» (Signs Publishing) scritto da Massimiliano Mingoia (sotto, l’articolo dedicato). E parteciperanno all’appuntamento la vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, tra i nomi in lizza per il dopo Sala, e il fondatore di Barley Arts e del Comitato Sì Meazza Claudio Trotta, su fronti opposti in merito al futuro di San Siro. Sarà un bel ring. Nella stessa giornata, alle 18.30 presso Mare Culturale Urbano a Cascina Torrette, alcuni dei candidati alle (possibili) primarie del centrosinistra si confronteranno al dibattito «Dialogo su San Siro. Uno stadio di quartiere» moderato dal giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto. Per ora hanno confermato la presenza i Pd Pierfrancesco Majorino e Lorenzo Pacini e gli attivisti Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta.