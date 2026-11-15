Grillo jr fa la vittima: “Complotto politico. E papà mi danneggia”

Un complotto. La politica. I potenti. Persino il padre Beppe che l’avrebbe danneggiato. E poi la Lega che si sarebbe vendicata dopo la caduta del governo giallo verde, piazzando Giulia Bongiorno come legale di parte civile. Ciro Grillo, per nulla intimorito dalla condanna a 8 anni, si difende, o meglio va all’attacco: con un linguaggio giuridico assai poco accomodante, ricostruisce la storia dello stupro di gruppo di cui è stato ritenuto uno dei responsabili e lancia accuse in tante direzioni. Il processo d’appello è alla battute iniziali, i media resteranno fuori dall’aula, ma lui calamita l’attenzione generale con l’intervista concessa a Telenord. «Io sono qua, non sono in galera, ma nessuno di noi è libero, viviamo una forma di dittatura non centralizzata, siamo perseguitati e perseguitori».

C’è qualcosa delle fiammate del fondatore dei 5 Stelle nei ragionamenti non sempre così decifrabili del figlio. Ma le sciabolate appartengono alla tradizione di famiglia: «Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto, prima o poi infatti un magistrato mi assolverà, ne sono sicuro». Sulla ragazza, il giudizio è quasi sprezzante: «L’ho rivista tre mesi dopo, non è giusto che il suo nome non venga fuori, perché dice il falso». In tribunale, a Tempio Pausania, lei ha parlato in lacrime di quei rapporti strappati con la forza, delle umiliazioni e della vergogna. Un trauma da cui è difficile riprendersi, ma Grillo junior, visionario e polemista come Beppe, non riconosce le sofferenze. No, lui vede la dittatura non centralizzata. I giudici che non lo ascoltano. La ragazza che mente. Non proprio un bel biglietto da visita all’appuntamento con l’appello. Ma questo è il quadro. «Quella mattina è stata sgradevole - concede - Non ne vado fiero, è riprovevole». Oltre, Ciro Grillo non va. Anzi attacca il sistema: «Ormai, la giustizia è diventata la roulette russa, anche il tema delle violenze di genere è molto cambiato rispetto al passato». Altro che imputato: «Faccio questa battaglia per un ideale trascendentale di giustizia». Sembra uno studioso che smonta pezzo per pezzo tutta la costruzione giudiziaria, solo che la vicenda cupa e miserevole di cui discute riguarda proprio lui e un piccolo grappolo di bravi ragazzi alto borghesi che trattavano le donne come giocattoli usa e getta. Non importa. Ce n’è anche per il padre e per quel video accorato con cui era arrivato in suo aiuto: «Mi ha danneggiato, lui è troppo spontaneo, ma non lo rimprovero».

Chi si aspettava un cocco di mamma, smarrito e pentito, dovrà ricredersi. Facile immaginare la fatica con cui i suoi legali leggeranno queste sue affermazioni temerarie, incendiarie, per nulla concilianti. Con tanto di excursus storico, avvelenato: «Siamo nel 2018-19 e il Movimento 5 Stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i 5 Stelle diedero l’autorizzazione a procedere contro Salvini, il che causò il crollo del governo. In quel governo c’era come ministro Giulia Bongiorno e Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi aveva denunciato. Penso che ci sia un nesso causale fra questa condotta dei 5 Stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno». Una cospirazione, dunque.

Dalla Lega fanno notare che la ricostruzione fa acqua, le date sono sballate e il governo cadde quasi un anno prima del voto su Open Arms. Lui va dritto per la sua strada: «Non mi perdonerei alcuna forma di patteggiamento». E la sera rilancia ai microfoni di Realpolitik su Rete 4 : «La vicenda ha avuto i suoi connotati politici». Per ora è lui a celebrare il processo .