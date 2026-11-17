Quale spazio resta per il senso critico all’interno dei movimenti che rivendicano il diritto di dissentire?

Quello di ieri al Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino avrebbe dovuto essere un confronto sulla guerra, sulla democrazia e sul ruolo delle nuove generazioni in un mondo attraversato da conflitti e tensioni. Si è trasformato, invece, in un triste episodio di intolleranza. Al centro della vicenda, l’incontro con lo storico Alessandro Barbero, organizzato ieri dai collettivi studenteschi protagonisti delle recenti occupazioni.

A sollevare la polemica è stata Patrizia De Grazia, tesoriera dei Radicali Italiani, che ha denunciato di essere stata circondata e insultata da decine di studenti al termine dell’iniziativa, anche per via delle sue posizioni a sostegno dell’Ucraina.

In 50 contro una.



Ieri, al Campus Luigi Einaudi di Torino, si è tenuto un incontro con Alessandro Barbero sulla guerra, organizzato dagli ex occupanti e presentato in locandina come un “dibattito aperto”.



Era il primo giorno di riapertura del Campus, dopo tre settimane di… pic.twitter.com/bh47fDoer8 — Radicali Italiani (@Radicali) November 17, 2026

Dopo l’occupazione dell’Einaudi, la protesta si era spostata a Palazzo Nuovo. L’incontro con Barbero, inizialmente previsto proprio qui, era stato trasferito al Campus. L’Università di Torino, in una comunicazione riportata dalla Tgr Piemonte, aveva indicato come priorità, dopo l’occupazione di Palazzo Nuovo, il ripristino degli spazi e la ripresa delle attività didattiche, annunciando verifiche sulle condizioni dell’edificio e sugli eventuali danni.

La scelta ha suscitato discussioni anche tra i docenti. L’evento si è poi svolto con l’autorizzazione dell’ateneo: l’affluenza è stata tale da rendere insufficiente l’aula magna da circa 300 posti, con centinaia di partecipanti che hanno seguito l’incontro anche attraverso una proiezione all’esterno.

La tesoriera di Radicali Italiani ha raccontato che l’incontro sarebbe stato preceduto da un intervento degli occupanti e che non avrebbe garantito un effettivo contraddittorio. Secondo la sua testimonianza, al termine della conferenza è stata circondata da oltre cinquanta persone, insultata e derisa. De Grazia ha inoltre denunciato di essere stata definita “nazista” per il proprio sostegno all’Ucraina. Sulla vicenda è intervenuto Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e +Europa, che ha espresso solidarietà a De Grazia, richiamando la necessità di garantire il pluralismo democratico anche nei luoghi della protesta.

A rendere ancora più controversa la giornata è stato un secondo episodio, denunciato dal Corriere della Sera. La cronista Francesca Lai, arrivata al Campus per seguire l’incontro, sarebbe stata allontanata da alcuni esponenti dei collettivi studenteschi, insultata e spintonata e chiamata “sciacalla”.

L’università, per sua natura, è uno spazio in cui la ricerca e la discussione dovrebbero consentire il confronto anche fra interpretazioni radicalmente differenti. La libertà accademica protegge la possibilità di sostenere tesi controverse; il pluralismo richiede che la loro contestazione non si traduca nell’esclusione o nell’intimidazione di chi dissente. Ma questo a più di qualcuno, troppi, non è ancora tanto chiaro.