I boomer sono il “cancro del mondo, di buono c’è che fra qualche anno non ci saranno più”. L’auspicio poco amichevole viene da Dino Ballerini, capogruppo del Partito Democratico di Signa e consigliere comunale a Signa (Firenze), fedelissimo di Elly Schlein, che sui social si è lasciato andare ad un commento davvero di basso livello. La polemica parte dal fatto che i cosiddetti nati tra gli anni ’40 e gli anni ’60 avrebbero avuto da ridire (e a ragione) su una serie di avvenimenti degli ultimi giorni, come la frenetica allerta meteo o l’ansia di chiudere le scuole per la troppa pioggia, con genitori troppo spesso in tilt. Ma certi leoni da tastiera, anziché fare tesoro dei consigli di nonni e anziani, che in altri Paesi sono considerati un valore aggiunto e non un peso, hanno pensato bene di insultarli sui social, augurando loro ogni male.

Il caso di Ballerini non è il solo, dal momento che a sinistra del centrosinistra, forse per assenza di argomenti, si è scatenata ormai una sorta di gara a chi insulta di più.

Nel marzo 2025, il vicecapogruppo del Pd al Senato, Antonio Nicita, ha detto di Giorgia Meloni che “il passo da underdog a dog ammaestrato è stato breve”. Nell’ottobre 2025 il segretario della CGIL Maurizio Landini ha definito il Presidente del Consiglio, “una cortigiana”.

E più volte, ospite del canale La7 che non ha mai fatto ammenda, Ginevra Bompiani ha insultato Meloni epitetandola “Buffona, ridicola”. E come dimenticare il complimento fatto al premier dall’ex governatore campano De Luca, quando la chiamò “str...a”, oppure le parole che il filologo e storico Luciano Canfora (poi querelato per diffamazione) disse al premier: “neonazista nell’animo”.

Nel giugno scorso contro il vicepresidente della commissione esteri del Senato, Roberto Menia di FdI, si è scatenata una persecuzione sui social con minacce di morte per lui stesso e per sua figlia, solo perché il senatore triestino aveva chiesto un po’ di decoro nella sala lounge dell’aeroporto di Fiumicino ad una coppia di omosessuali che si toccava e si baciava dinanzi a famiglie e bambini. Coppia difesa a spada tratta dal senatore del m5s Luca Pirondini che a brutto muso gli disse di non azzardarsi, favorendo così la caccia all’uomo sui social.

Il clima è sempre più pesante, con la politica che non abbassa i toni e favorisce in questo modo anche l’effetto emulazione da parte di cittadini e cittadine che si sentono in dovere di passare dalla critica all’insulto.