I fondi pubblici allo Spin Time Labs finiscono alla Corte dei Conti

La Lega vuole vederci chiaro sulle spese che il Comune di Roma ha dovuto affrontare per l’emergenza legata alla sgombero dello Spin Time Labs, lo stabile occupato nel quartiere Esquilino che è stato evacuato questa estate a causa di un incendio.

‘Oltre due milioni di euro di soldi pubblici stanziati per l’emergenza Spin Time, alberghi, pasti, trasporti, straordinari e persino 56mila euro più Iva per il trasloco degli ex occupanti”, dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, annunciando la presentazione di “un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per chiedere di accertare eventuali danni erariali e responsabilità nella gestione di questa montagna di denaro pubblico”. Santori attacca: “La Giunta Gualtieri ha prelevato 2.066.000 euro dal fondo di riserva, di cui 1,3 milioni soltanto per le strutture ricettive, mentre migliaia di famiglie romane attendono da anni una casa popolare rispettando le graduatorie”. E aggiunge: “La solidarietà non può diventare un assegno in bianco per chi ha occupato abusivamente un immobile’’. Il capogruppo leghista attacca: ”Abbiamo chiesto verifiche puntuali su affidamenti, fatture, beneficiari, costi degli alberghi, trasporti, straordinari e traslochi, oltre che sulle ulteriori spese derivanti dalla proroga di sei mesi dell’assistenza”. Secondo Santori, “è inaccettabile che per gli ex occupanti si trovino milioni di euro mentre altre famiglie romane, come le 35 evacuate a Boccea per rischio crollo, abbiano dovuto affrontare anche autonomamente la propria emergenza abitativa”. Santori, poi, osserva: “E intanto prosegue la vicenda dei gazebo di Spin Time rimasti, secondo quanto riportato dalla stampa, per cinque giorni sul suolo pubblico senza autorizzazione, tra concessioni scadute e rinnovi. Anche su canoni ed eventuali minori entrate chiediamo chiarezza”. La Lega non contesta “il diritto all’assistenza, ma - dice Santori - pretendiamo che ogni euro sia giustificato”. E, infine, conclude: “Basta cittadini di serie A e cittadini di serie B. Gualtieri spieghi ai romani quanto è stato realmente speso, per chi e con quali criteri. Ora chiediamo che sia la magistratura contabile a fare piena luce’’.