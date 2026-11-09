I giovani Dem? Più vecchi dei loro nonni

E meno male che sono giovani e democratici, perché se fossero stati vecchi e comunisti chissà cosa avrebbero fatto. Domanda retorica alla quale segue una risposta scontata: esattamente quello che stanno facendo. Dunque, gli accadimenti: i Giovani Democratici, cioè i «ragazzi» del Pd, negli ultimi mesi si sono dati a un attivismo frenetico, sia nelle piazze che sui social. L’acme dell’offensiva politica è stato il celeberrimo discorso di Virginia Libero, segretaria del movimento, nel quale ha detto che in caso di guerra loro - i giovani dem - sarebbero disertori. Non ne dubitavamo mica... Infatti la specializzazione dei Gd è rovistare tra le falci e i martelli e ripescare le idee più impolverate dell’arsenale della sinistra italiana. L’ultimo esempio è di poche ore fa ed è un reel pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale. Un filmato di dodici secondi in cui le avanguardie del Pd lanciano un’idea di assoluta retroguardia e vecchia come il cucco: chiamatela odio di classe, chiamatela patrimoniale, chiamatela esproprio proletario. Fate come vi pare, ma questa idea potete anche chiamarla comunismo, noi non ci offendiamo di sicuro e probabilmente nemmeno loro. «L’avversario non è solo Giorgia Meloni, ma un modello di destra che fa arricchire pochi a spese di tutti gli altri», ammoniscono i Gd, per poi consigliare la loro ricetta: «Per questo abbiamo bisogno di una patrimoniale che chieda di pagare una tassa a chi possiede ricchezza e non crea valore». E via con una galleria di personaggi che, con ogni evidenza, sono i nuovi nemici dei giovani dem: Leonardo Maria Del Vecchio, Elon Musk, Silvio Berlusconi, Jeff Bezos e Flavio Briatore. Tutte persone che indubbiamente possiedono patrimoni notevolissimi (cosa che non è una colpa...), ma tutte persone che creano (o hanno creato) valore, generano posti di lavoro e, tra l’altro, investono anche nel nostro Paese. Qualità che, nel mondo al rovescio dei giovani-vecchi arnesi del Pd, diventano disvalori. Purtroppo.