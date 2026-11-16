Il Campidoglio e le consulenze d'oro al sodale di Onorato

Diecimila euro al mese per 150 giorni di lavoro, per occuparsi di cavalli, sono finiti all’ex candidato della lista dell’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico, gamba centrista del Campo largo. Zètema Progetto Cultura, l’azienda al 100% del Comune di Roma, affida un incarico di 52.500 euro, dal primo luglio al 31 dicembre 2026, ad Alessandro Giachetti. Si occupa del «supporto tecnico specialistico nell’ambito della gestione tecnico-operativa dell’Ippodromo delle Capannelle». La motivazione è semplice: «Non ci sono competenze e disponibilità interne». Il Comune di Roma ha 21.944 dipendenti ma, curiosamente, non esistono esperti di cavalli. Per Giachetti, altro aspetto interessante, niente procedura comparativa: il mancato ricorso alla selezione viene giustificato con le sue «elevate competenze tecnico-specialistiche». Giachetti è una vecchia conoscenza politica dell’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. Nel 2013 Onorato e Giachetti hanno condiviso l’esperienza elettorale nella lista civica di Alfio Marchini. Giachetti figurava tra i candidati per la presidenza del Municipio I. Onorato invece tentava la rielezione (poi riuscita) in Campidoglio. Lo testimonia la foto pubblicata da Il Giornale. Il ritorno di fiamma tra Giachetti e Onorato a giugno scorso. Quando Zètema decide di entrare nella gestione dell’Ippodromo delle Capannelle, dopo un contenzioso. A luglio Giachetti incassa l’incarico all’Ippodromo. E chi ringrazia? «È iniziata una nuova avventura. Grazie ad Alessandro Onorato e a Zetema Progetto Cultura per avermi dato fiducia e la possibilità di poter vivere questa nuova stimolante esperienza come Direttore Tecnico dell’Ippodromo delle Capannelle». Zètema Progetto Cultura è la vera cassaforte delle consulenze della Roma governata dal centrosinistra. Basta spulciare l’elenco dei consulenti. E saltano fuori nomi che in questi anni hanno contribuito a creare il mito del modello Gualtieri. La scrittrice Viola Ardone si porta a casa 2mila euro a febbraio scorso per una relazione all’Acquario di Roma. Al cugino di Gentiloni vengono dati 1.400 euro per una lezione di storia. Lo scrittore Nicola Lagioia, ex direttore del Salone del Libro, incassa 23.272,92 euro lordi per Officine: da aprile a dicembre 2026 deve ideare il concept, progettare il programma, organizzare il calendario delle attività e condurre alcuni incontri. Anche qui la motivazione è l’indisponibilità di risorse interne. Gettone magro invece per Pietro Folena, che intasca appena 350 euro per un editoriale su RomaRivista. Va decisamente meglio all’ex vicesindaco Luca Bergamo, già assessore alla Cultura nella giunta Raggi, che porta a casa 52.862 euro lordi nel 2026 per dirigere il magazine culturale di Zètema. Due incarichi, entrambi indicati come proroghe: 8.810,33 euro da gennaio a febbraio e 44.051,67 euro da marzo a dicembre. Ma il rapporto non nasce quest’anno. Nel 2025 Bergamo aveva già ricevuto 22.031,58 euro per la stessa attività, dal 31 ottobre al 31 dicembre. Il totale documentato sale a 74.893,58 euro lordi. Il prodotto è RomaRivista, rivista trimestrale gratuita del Campidoglio. Bergamo ne è direttore editoriale. Resta da chiarire il costo totale, tra collaboratori, stampa e distribuzione. E soprattutto perché la direzione editoriale sia stata affidata con proroghe successive a un ex amministratore, mentre anche per Lagioia la società invoca l’assenza di personale interno.