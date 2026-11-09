Il Campidoglio e quei servizi senza gara dati all’ex Br

La coop dell’ex brigatista rosso Maurizio Falessi è un fornitore abituale dei municipi della Capitale. Non c’è solo il caso del Municipio V: la cooperativa Assalto al cielo, fondata e guidata dall’ex rivoluzionario, si è aggiudicata con «affidamento diretto» senza gara, il servizio di sicurezza (apertura e chiusura dei cancelli) dei parchi nel territorio del V Municipio per il biennio 2026-2027 per un impegno di spesa di 34mila euro, per la precisione 13.664 euro quest’anno e 20.496 il prossimo.

Scavando tra delibere e determine capitoline spunta in passato anche una convenzione con il Municipio VII per la manutenzione degli spazi verdi. Successivamente la coop rossa (fondata dall’ex brigatista) ha attivato uno sportello di accoglienza e mediazione socio culturale nel municipio V. E ancora tra le attività risulta una convenzione con l’associazione Cedis, ente dell’Università di Perugia, per tenere corsi per stranieri. È stata inoltre destinataria di un contributo regionale nell’ambito del progetto Innova Tu, promosso dall’assessorato all’Agricoltura.

Pare, dunque, che la coop di Falessi sia ben re-inserita nell’ambito della filiera istituzionale capitolina.

Tra il 2024 e il 2025 la cooperativa dell’ex esponente della sinistra armata si è portata a casa la somma di 75mila euro, sempre dal Municipio V, per il contrasto al «barbonismo domestico».

Maurizio Falessi ha alle spalle una lunga militanza nelle Unità comuniste combattenti, fu accusato di vari reati tra cui associazione sovversiva, banda armata, tentato omicidio, rapina e sequestro di persona. Condannato a 23 anni dalla Corte di Appello di Roma nel 1982, pena poi ridotta e definita a 11 anni.

Fu fermato al Cairo nel 2004 insieme alla storica compagna, la brigatista Rita Algrisanti, conosciuta come «compagna Marzia» o la «ragazza dei fiori», per il suo ruolo attivo la mattina del rapimento di Aldo Moro in via Fani. La riabilitazione sotto le amministrazioni rosse è avvenuta a colpi di affidamenti e progetti per la sua coop.