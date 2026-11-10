“Il candidato? A febbraio è tardi”

Stringere i tempi. L’hanno dichiarato più volte i leader del centrodestra (da metà 2025) ma la lancetta si è spostata mese dopo mese fino a novembre. Giorni fa il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ipotizzato che la scelta del candidato sindaco potrebbe slittare addirittura a febbraio, «prima deve scegliere il centrosinistra visto che noi siamo gli sfidanti». Ipotesi bocciata ieri da Matteo Salvini ma «rettificata» pure dallo stesso La Russa. «Non possiamo aspettare febbraio, per me prima si parte meglio è» ha ribadito il leader della Lega a margine dell’inaugurazione della Cassanese «bis» a Segrate a cui ha partecipato ieri anche il sindaco Beppe Sala. «Spero che tutti lavorino per accelerare, siamo a novembre - ha sottolineato -. Noi abbiamo le idee chiare» ma «non dipende solo da me». La Lega ha lanciato la vicesegretaria Silvia Sardone, europarlamentare, consigliera comunale attivissima da sempre sul territorio. «Con Silvia e una squadra di tecnici, ingegneri, architetti, urbanisti, avvocati e di commercialisti stiamo disegnando la Milano che verrà. Non sarà solo un buon candidato ma un ottimo sindaco» assicura Salvini. Sul tavolo dei leader ci sono i nomi di Sardone, del sottosegretario di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago e del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. La Russa ieri ha corretto il tiro, «sarebbe giusto che prima di noi comunicasse il nome la sinistra, poi se non lo fanno è chiaro che decideremo comunque con i nostri tempi, che mi auguro siano i più veloci possibili. Tocca al vertice nazionale, mi sembra che i tre nomi siano quelli, poi possono decidere anche diversamente. Avevo ipotizzato inizio novembre, secondo me la data non è distante». Sull’endorsement di Salvini La Russa conferma che «Sardone è una buona candidati, sono ottimi candidati tutti e tre, così come non manca nulla ai civici che avevano dato la loro disponibilità». Si riferisce al patron del Panino Giusto Antonio Civita, all’ex Fi Pietro Tatarella (che si è unito a Civita nel progetto della lista civica «Tu»), il giornalista Giovanni Terzi, il presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonino La Lumia e l’ex di Assolombarda Alessandro Spada. «In linea teorica - afferma l’eurodeputato FdI Carlo Fidanza - è chiaro che un conto è avere come competitor il Pd Pierfrancesco Majorino e un altro è il giornalista Mario Calabresi. Ma in realtà siamo tutti consapevoli che il prodotto non cambia e che non possiamo aspettare e siamo tutti desiderosi di partire.

Confidiamo che il tavolo dei leader nazionali sciolga il nodo prima possibile».

Il coordinatore di Forza Italia Alessandro Sorte è fiducioso: «Troveremo una sintesi con i nostri alleati, l’importante è correre uniti. Fi sta alla finestra, ha messo in campo un ottimo candidato», il sottosegretario alla Difesa Perego, «siamo fiduciosi».

La deadline è «fine novembre» anche per il coordinatore di Noi Moderati Alessandro Colucci. «É fondamentale che non si vada oltre - afferma -. Il fattore tempo è determinante per rivincere una città che è contendibile. Ricordo che un sondaggio Ixè conferma che secondo il 38% dei milanesi vincerà un candidato del centrodestra e per il 36% di centrosinistra e il 95% è scontento».

Ma è una partita «contendibile se costruiamo un’idea della Milano per i prossimi 10 anni, se aspettiamo ancora è più a rischio». Ribadisce il profilo: «Conosciuto, credibile, politico. E per noi Lupi corrisponde perfettamente».