Il ddl antisemitismo divide il campo largo. Fiano: “Voti a favore”

Il ddl antisemitismo che domani approda alla Camera continua a dividere il campo largo. Allo stato attuale, Pd, M5S e Avs voteranno contro, mentre Italia Viva e Azione voteranno a favore.

Il testo, secondo quanto rivela l’Adnkronos, non dovrebbe essere modificato. “Nessun testo esaminato finora può andare bene a tutti. Ci abbiamo anche provato, ma non si riesce a raggiungere un accordo più largo di quello già votato dal Senato, che comprendeva un pezzo di opposizione”, spiegano fonti della maggioranza. Le divisioni delle opposizioni, dunque, domani dovrebbero palesarsi di nuovo. Il Pd, che in Senato si era astenuto, ora è schierato per il voto contrario. “Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva” ovvero quella Ihra, “se non sarà così, risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro”, aveva detto Elly Schlein in una riunione di alcune settimane fa con i deputati a Montecitorio. L’ala riformista del partito, rappresentata da Piero Fassino a Lorenzo Guerini e Lia Quartapelle, resta però perplessa e, già in Senato, i riformisti Graziano Delrio, Filippo Sensi e Alfredo Bazoli avevano votato a favore. A dividere maggioranza e opposizione è il fatto che il ddl recepisce per legge la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) nel 2016, contestata da Pd, M5S e Avs perché minerebbe la libertà di espressione e il dissenso nei confronti del governo israeliano. Le opposizioni del “campo stretto” chiedono di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo o del Consiglio d’Europa nel 2022. “Il ddl antisemitismo è una legge bavaglio per coprire i crimini del governo Netanyahu e la pulizia etnica dei palestinesi”, tuona Angelo Bonelli, critico verso il governo Meloni che “sceglie di non disturbare chi occupa illegalmente terre palestinesi e intanto vuole imbavagliare chi lo denunci”. Il co-fondatore di Avs attacca: “È una vergogna”.

L’appello di Emanuele Fiano e dei riformisti di Libertà Eguale

Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati, invece, rivolge “un ultimo, accorato appello a tutte le forze del centrosinistra affinché votino a favore del disegno di legge contro l’Antisemitismo”. L’ex deputato dem difende nuovamente il provvedimento descrivendolo come “una legge di civiltà, che non introduce nuove sanzioni, o nuovi reati, e non limita in alcun modo la libertà di espressione o il diritto di criticare le politiche dei governi israeliani”. Fiano, figlio di un sopravvissuto dell’Olocausto, non ha dubbi: “Di fronte alla drammatica recrudescenza dell’Antisemitismo, la politica ha il dovere di rispondere con strumenti concreti di prevenzione e formazione. Questo è ciò che si propone il disegno di legge”. Secondo il presidente di Sinistra per Israele, “il ddl non impedisce in alcun modo di dedicarsi con opportuni strumenti legislativi di prevenzione a tutte le forme di discriminazione che purtroppo esistono”. Fiano ricorda che “la lotta contro l’Antisemitismo appartiene alle radici più profonde della sinistra democratica italiana” e ammonisce: “votare contro significa tradire quelle radici”. L’ex deputato, “come ha chiesto Liliana Segre” auspica “che il Parlamento sappia ritrovare su questo terreno la più ampia unità”. Fiano, quindi, conclude: “Non chiediamo alla sinistra di rinunciare a nulla della propria identità. Le chiediamo di essere fedele alla propria storia e ai propri valori”. Anche Libertà Eguale invita a votare a favore perché “ritiene che non sussista quindi nessuna ragione né di merito né di coerenza coi principi e valori delle forze di opposizione per votare contro il testo all’esame della Camera. Né risulterebbe chiaro perché chi si è astenuto al Senato dovrebbe improvvisamente, a testo invariato, votare contro”.