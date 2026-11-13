“Il mancato ok di Ema è superabile”, la mail Aifa riapre lo scandalo monoclonali

C’è un documento ufficiale, desecretato e disponibile, che aggiunge un altro tassello alla intricata vicenda dei monoclonali Eli Lilly. Si tratta di una mail contenuta nel carteggio desecretato dopo l’audizione dell’ex Dg della Prevenzione Ranieri Guerra sulla cura salvavita rifiutata in pandemia alla vigilia della seconda ondata nell’ottobre del 2020, quando sarebbe stata determinanti anche per scongiurare il secondo lockdown. Sappiamo che Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) con risibili motivazioni burocratiche legate al mancato l’ok di Ema, l’Agenzia europea del farmaco, aveva fatto saltare tutto. Ma queste motivazioni erano talmente risibili che proprio chi le ha sollevate - il capo di Aifa era al tempo il dottor Nicola Magrini - solo qualche settimana prima aveva addirittura già individuato tre scorciatoie per bypassare gli stessi divieti che poi avrebbe opposto. Un pasticcio costato con ogni ragionevolezza molte vite umane tra fragili e immunodepressi spazzati via dal Covid assieme ai 50mila morti. Il guaio, su cui nessuna Procura ha fino a ora indagato, è che gli stessi monoclonali sono stati acquistati a febbraio 2021 a quasi 2mila euro l’uno.

Come ha già ricostruito il Giornale, la società Usa Eli Lilly su intercessione dello scienziato italo-americano Guido Silvestri avrebbe voluto donare all’Italia 10mila dosi di monoclonali per un trial clinico pragmatico a carico del colosso farmaceutico statunitense, come confermano le email scambiate con Guerra e con altri luminari. Era una cura sperimentale per la quale non serviva l’autorizzazione di Ema, come invece Aifa ha sostenuto in un corposo comunicato del 22 dicembre 2020. A confermarlo per iscritto a Silvestri in una e-mail del 13 ottobre 2020 (ovvero più di due mesi prima del comunicato) è proprio il dg Aifa Magrini: «Caro Silvestri, noi siamo come Aifa disponibili a discutere una procedura di emergenza per l’uso di questo farmaco. Le possibilità (rapide) in Italia sono:

1) trial clinico randomizzato (approvazione del protocollo in 24 ore da parte della Cts Aifa e approvazione del comitato etico Spallanzani in altre 24 ore max);

2) uso compassionevole - serve un protocollo d’uso approvato dalla Cts Aifa e poi il farmaco va importato e distribuito dalla ditta

3) inserimento in una lista di farmaci approvati per l’uso nel Ssn dopo valutazione della Cts Aifa e serve la sintesi degli studi disponibili in un mini dossier (importato quindi come donazione o come?)».

Quando la donazione salta, è il Fatto Quotidiano a denunciarlo: il 17 dicembre 2020, in piena seconda ondata, evidenzia che la cura sarebbe servite a ridurre le ospedalizzazioni (criterio portante delle chiusure). A quel punto Aifa arriva persino a negare che ci fosse in ballo una donazione: «Gli anticorpi monoclonali necessitano di un’approvazione europea, mentre l’azienda Eli Lilly ha proposto una procedura di approvazione del farmaco in deroga a tali procedure». E ancora: «La richiesta di approvazione del farmaco ai sensi di una disposizione speciale della disciplina farmaceutica (l’art. 5 comma 2 della dir. 83/2001, come recepita in Italia dal D. Lgs. 219/2006) non risulta accettabile a fronte di un’epidemia in cui tutti gli Stati dell’Ue condividono il medesimo problema e in cui ci aspetta pertanto uno sforzo comune europeo per superarlo, come ben mostrato dalla recente approvazione Ema dei vaccini anti-Covid-19».

Questo comunicato che mise la parola fine sui trial gratuiti fece infuriare - come ha ricostruito Silvestri in audizione in commissione Covid - il nuovo presidente di AIFA Giorgio Palù (del tutto estraneo alla vicenda), costretto a scusarsi con lo scienziato italo-americano: «lo so benissimo che non sono cose vere». Tanto è vero che, solo qualche settimana dopo, il 5 febbraio 2021 Aifa fa una capriola di 180 gradi e autorizza l’uso emergenziale dei monoclonali in Italia, con decreto ratificato il 6 febbraio 2021 proprio dal ministro della Salute Roberto Speranza. Con questo decreto Aifa smentisce sé stessa sull’ok di Ema e sulla fattibilità di rifarsi proprio al D.Lgs. 219/2026 definito mesi prima «inaccettabile». Si legge infatti: «Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (...) «in caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il ministro della Salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l’immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza». Decisione che Speranza prende solo mesi dopo la donazione iniziale, commettendo un errore di valutazione di cui non si è neppure scusato.

Perché questa retromarcia? Che cosa è successo in quei giorni? C’entra l’operazione Toscana Life Sciences e l’ngresso di Invitalia nella compagine societaria attraverso il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri per produrre monoclonali made in Italy mai arrivati e oggi in causa contro il ministero della Salute? C’è anche un piccolo giallo da chiarire. Durante l’audizione in commissione Covid del 4 giugno 2026, l’ex direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, aveva tirato in ballo l’ex Dg della Prevenzione Gianni Rezza, che l’altra sera è stato sentito proprio sulle monoclonali, inguaiando Speranza: «Rezza vi ha detto qui che lui non sa a che titolo ci stava (negli scambi e-mail tra Guerra e Silvestri relativi alla donazione di Eli Lilly, ndr). Beh, Rezza se ci stava è perché era il direttore generale della Prevenzione. Per questo motivo, Rezza veniva riconosciuto un esperto. Essendo direttore della Prevenzione a lui si applicavano le caratteristiche di questo decreto numero 65 che dà ai direttori generali la responsabilità di eventuali attuazioni». Stando agli scambi depositati da Guerra in commissione Covid e alla Corte dei Conti, Silvestri assicura che Rezza ne esce bene da questa vicenda. Ma dopo l’audizione di Rezza e alcune sue risposte non troppo chiare, le parole del professor Giuseppe Ippolito sembrano aprire altri scenari su cui la commissione Covid dovrà fare chiarezza.