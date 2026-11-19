Fingono di odiare i ricchi, che vogliono colpire con la patrimoniale. Se i Fratoianni li odiassero davvero dovrebbero odiare se stessi. Il comunista Nicola, più di un milione e mezzo da quando fa politica, cioè da sempre, detesterebbe la moglie altrettanto comunista Elisabetta, che siede alla Camera soltanto da quattro anni e una volta, distrutta, s’è lamentata perché si è dovuta svegliare alle 6 per arrivare puntale e preparata in parlamento alle 8, ma va detto che è arrivata puntualissima. Piccolotti, in arte Lady Fratoianni o Lady Tesla (presa in leasing prima di scoprire che Musk era nazistaccio) è una dei tredici onorevoli di Avs la cui metà è in capo al consorte lìder maximo di Sinistra Italiana. E però il familismo è robaccia di destra.

La coppia ha deciso che vanno tassati i patrimoni sopra i 4 milioni e mezzo, sennonché pur di arrivare a un accordo che eviterebbe l’implosione del campo largo già sul punto di trasformarsi in un buco nero potrebbero rivedere la soglia al ribasso. Non troppo però, perché il capo della Cgil, Maurizio Landini, vuole attaccare i patrimoni dai due milioni in su, quindi i due rossi per caso, da non confondere coi Neri, rischierebbero. Fratoianni, alla terza legislatura, è in parlamento dal 2013, percepisce circa 100mila euro all’anno e per un triennio è stato assessore di Nichi Vendola in Puglia: lì lo stipendio era un po’ minore.

La sua signora nell’ultima dichiarazione ha scritto 98.471, come nei due anni precedenti. Nel 2022 (la legislatura è cominciata a ottobre) ha fatto in tempo a ricevere appena due buste paga da Montecitorio (totale 27mila 676 euro, ci dev’essere stata qualche altra piccola entrata). Nel 2021 invece, quando Lady doveva ancora entrare a palazzo, la dichiarazione dei redditi è stata di 5.081 euro, ossia 423 al mese, meno del reddito di cittadinanza voluto da Giuseppe Conte, il quale non vuole la patrimoniale o almeno non vuole che il nome sia quello, quindi farà di tutto per cambiarlo. Elisabetta i 423 euro al mese li ha guadagnati come consulente della comunicazione. Consulenze pesanti. La famiglia Piccolotti, sempre dalla parte degli operai, finora ha portato a casa due milioni e prende 550 euro al giorno, in tre giorni più dello stipendio medio di un italiano.

Quarantaquattro anni, nata a Camerino, in provincia di Macerata ma cresciuta a Foligno in provincia di Perugia, ha iniziato facendo la portavoce di Rifondazione Comunista, fino al 2009 quando ha lasciato il partito e aderito al Movimento per la Sinistra di Vendola, poi diventato Sinistra Ecologia Libertà in cui la Piccolotti è stata responsabile della comunicazione. Poi per quattro anni assessore a Foligno. Vendola l’ha anche sposata: la coppia comunista ha detto sì nella sala Sisto IV di Palazzo Trinci, dimora tardogotica con affreschi del ’400 nel cuore di Foligno. Per il consorte l’anno migliore in parlamento è stato il 2021: 105.152 euro di lotte in tuta blu, in garage una Volvo V60 e una moto Bmw F800 G8. Prima aveva una Triumph Bonneville. Il Che Guevara pisano e i suoi Diari della Motocicletta.

Redistribuiscano loro la ricchezza. Sudata, si capisce.