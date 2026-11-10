Il senatore Francesco Silvestro lascia Forza Italia e aderisce alla Lega. Il parlamentare campano, eletto nel 2022 nelle liste azzurre, entra ufficialmente nel gruppo del Carroccio a Palazzo Madama. A darne notizia è stato l’ufficio stampa della Lega al Senato. Con il suo arrivo, il gruppo parlamentare leghista sale a 30 senatori. “Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo progetto politico”, ha dichiarato Silvestro all’Adnkronos, confermando la decisione di interrompere la sua lunga militanza nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

Imprenditore, Silvestro aveva iniziato il proprio percorso politico in Forza Italia nel 1998, entrando nel partito come militante. Una militanza durata quasi trent’anni, nel corso della quale ha ricoperto diversi incarichi fino a diventare coordinatore provinciale degli azzurri a Napoli, ruolo mantenuto fino al passaggio alla Lega. Eletto al Senato in Campania alle elezioni politiche del 2022, Silvestro è attualmente presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, organismo bicamerale che si occupa dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Il trasferimento rappresenta dunque un cambio di appartenenza politica all’interno della maggioranza di centrodestra. Per Forza Italia si tratta della perdita di un parlamentare con una lunga esperienza nel partito e un incarico di coordinamento sul territorio campano. Per la Lega, invece, l’ingresso di Silvestro determina il rafforzamento della rappresentanza parlamentare al Senato, dove il gruppo raggiunge quota 30 componenti.