“In questi anni ho iniziato un percorso con il presidente Meloni che ho sentito particolarmente vicina nei giorni di difficoltà, particolarmente duri”. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, al termine di una conferenza stampa che si è tenuta a via della Scrofa, motiva così la sua scelta di passare a Fratelli d’Italia.

Si tratta, dunque, di una scelta maturata nel tempo e dettata dai risultati raggiunti?

“Questa scelta nasce nel 2023 quando, oltre all’arrivo di risorse dedicate all’isola, c’è stata un’evoluzione nella gestione dell’immigrazione che mi ha portato a fare questa scelta. A volte, al di là degli aiuti economici e dell’interessamento con delle norme ad hoc, anche sentire la vicinanza fa sempre bene.Credo che, grazie a un vero lavoro di squadra, siamo riusciti a fare un bel lavoro per il nostro territorio”.

Lampedusa, quindi, ha cambiato volto rispetto a quando c’era la sinistra?

“Sì, c’è ancora tanto da fare e non è stato tutto risolto, ma per quanto riguarda la gestione dell’immigrazione sicuramente la strada intrapresa è quella giusta e i numeri lo dimostrano. L’hotspot è gestito molto meglio e stiamo riuscendo a fare molti interventi che erano aspettati da anni”.

Anche il turismo ne ha tratto giovamento?

“Assolutamente sì. Quest’anno noi abbiamo avuto un più 33%. Questo la dice lunga su quelle notizie per le quali spesso e volentieri eravamo sempre sbattuti in prima pagina. Notizie emergenziali e che parlavano di un’isola al collasso. Adesso non è più così”.

In questi anni, qual è stato l’atteggiamento dell’opposizione di sinistra?

“Non l’ho mai sentita e questo è l’aspetto che più mi dispiace perché comunque abbiamo avuto dei momenti difficili sul territorio eppure non ho mai ricevuto neppure una chiamata di vicinanza”.

Può confermare che i morti in mare sono diminuiti?

“Per quanto riguarda il mio territorio, si sono ridotti della metà. Nel 2023 abbiamo avuto 63 morti, mentre nel 2025 sono stati 31. Quest’anno siamo a 14 o 15 persone rinvenute in mare”.

E come sono cambiati i numeri dell’accoglienza nell’hotspot?

“Siamo passati da 109.000 migranti del 2023 ad appena 16.000 registrati fino al 31 ottobre di quest’anno. L’anno scorso, invece, siamo arrivati a 50mila per cui meno della metà”.

Come sono i rapporti con la Croce Rossa?

“Ottimi, la Croce Rossa ha dato dignità a quel posto rispetto a quello che succedeva prima quando quel posto somigliava a un canile. È cambiato tutto”.

I lampedusani, dunque, non sentono la mancanza del business dell’accoglienza?

“Assolutamente no. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Se c’è una persona che chiede aiuto, non ci voltiamo la faccia dall’altra parte e sempre lo faremo però era giusto regolare questo fenomeno”.