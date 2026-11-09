Il sindaco di Trieste al Giornale: “Sparare ai violenti in piazza? Certo che no, solo una provocazione”

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, vuole veramente “sparare in testa” ai violenti che aggrediscono le forze dell’ordine in piazza? “Certo che no - risponde al Giornale - La mia era una provocazione per dare potere alle forze dell’ordine. Sono stanco di vederle prese a martellate e tirando pietre, bombe carta. Un mio amico (il vicario del questore de Trieste nda) l’altro giorno si è beccato una bomba carta (in testa nda) e se esplodeva più vicino magari perdeva un occhio o peggio ancora. Ma stiamo scherzando? Basta, basta con le violenze”.

Il sindaco di Trieste: “Sparare ai violenti in piazza? Certo che no, solo una provocazione"

Il video che pubblichiamo anticipa l’intervista al primo cittadino di Trieste, che uscirà domani sul Giornale in edicola. Dipiazza, che spesso non ha avuto peli sulla lingua, è finito nella bufera con un commento alle violenze scatenate in una manifestazione non autorizzata da duecento estremisti dei centri sociali, talebani dell’accoglienza e pro Pal, venerdì sera nel capoluogo giuliano, per i migranti illegali che arrivano dalla rotta balcanica.“

La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza - aveva detto Dipiazza - non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”.

Una frase shock, che in realtà, come spiega il sindaco, era una provocazione per stigmatizzare le violenze contro le forze dell’ordine in tutta Italia ed accendere i riflettori sui sette poliziotti feriti a Trieste. E sulle mani legate durante le manifestazioni violente.