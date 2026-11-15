Il verde stufo dei rossi

Angelo Bonelli ha fatto anche cose giuste, come estromettere Nichi Vendola dalla guida degli ecologisti, quindi dal parlamento. Prima ha impedito che i Verdi confluissero in Sel. Poi, ma qui ha sbagliato, da campione d’esposti qual è ha scaraventato Vendola nel maxi-processo sull’ex Ilva: condannato in primo grado per concussione, sentenza annullata in appello per un vizio procedurale, l’allora governatore pugliese se l’è cavata con la prescrizione. Certo, da Vendola a Fratoianni cosa cambia? Ci arriviamo.

Oggi Bonelli, taglio della torta previsto alle 16 all’Opificio Italiacamp di Roma, festeggerà i quarant’anni dei Verdi mille di queste denunce, pardon, giorni «il partito più longevo d’Italia, pure della Lega», anche questa verde ma l’ambiente non c’entra. Il Bonelli sì che lo difende: niente frigorifero («Cucino e mangio subito quello che compro»); docce lampo («al massimo 90 secondi ma anche meno, direi un minuto di abluzioni: 30 secondi di insaponata e 30 di risciacquo»); niente aria condizionata: «Ma i condizionatori non sono né di destra né di sinistra», Gaber non ci aveva pensato. Al compleanno al posto delle candeline forse dei sassi dell’Adige fatti di marzapane ci sarà anche il sodale Fratoianni, quello della Bonelli&Fratoianni di cui però Angelo, pur senza dirlo pubblicamente, non sopporta la vicinanza a Ilaria Salis e ai manifestanti pro Pal, compresi alcuni parlamentari di Avs ai quali dell’ambiente non importa un fico. Tra questi Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e proprietario di una Volvo V60 immatricolata nel 2013 esistevano solo modelli a benzina o diesel e una moto Bmw a benzina del 2015: il comunista da un milione di euro a Montecitorio con la moglie Elisabetta Piccolotti può scrivere i suoi Diari della motocicletta. Va a benzina (ma non c’entrano i giovani beccati con le molotov che difende), con una Fiat 500, pure il barbutissimo Marco Grimaldi, amico del centro sociale Askatasuna.

«Ribadisco con chiarezza una cosa», ha detto Bonelli a Bologna, «i Verdi sono qui. Sono quelli che hanno svolto un congresso democratico, avviato una nuova fase politica e scelto di mettersi in gioco per la città. È irresponsabile in questa fase politica», messaggio ai compagni di estrema sinistra, «coltivare posizioni che favoriscono la destra. Noi ci candidiamo a governare Bologna portando le nostre proposte ecologiste».

Consigliere comunale a Taranto, assessore regionale in Lazio e dal 2022 finalmente deputato, Angelo ha un sogno: far garrire la bandiera col Sole che ride senza il rosso di Sinistra Italiana, che ormai gli toglie il buon umore. Come quel Soumahoro di cui Bonelli, con sincera commozione e ingenuità, aveva annunciato la candidatura: «Sono anche emozionato... perché... sono molto emozionato. Soumahoro è scrittore che cerca di concettualizzare le sue lotte per coniugare azione e pensiero in un’ottica della giustizia sociale e ambientale». Bonelli, gli va riconosciuto, scoppiata la grana della moglie e della suocera di Aboubakar s’è preso le sue colpe, invece minimizzate da Fratoianni nonostante il deputato con gli stivali inzaccherati di fango fosse in quota sua.

Bonelli e Fratoianni hanno superato la soglia di sbarramento solo grazie al cartello elettorale di Avs. Ora sono dati al 6%. Il sodale finora gli è servito ma domani, con la sponda del Pd e qualche seggio, potrebbe non servirgli più. Bonelli ha visto che in Europa i Verdi si sono imposti in diverse nazioni, su tutte in Germania, e vorrebbe riuscire a importarne i danni, dopo quelli economico-sociali-produttivi causati da Bruxelles col green deal.

Alla festa dei Verdi è previsto il piano bar. Bonelli una volta s’è fumato uno spinello al podcast di Fedez, ma escludiamo che canti Erba di casa mia. Alla Camera Angelo ha intonato Il Ragazzo della via Gluck per denunciare la cementificazione di Milano. Cose da presentare un esposto contro se stesso.