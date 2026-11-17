Si potrebbe chiamare schizofrenia politica quella della sinistra sul ddl antisemitismo, su cui oggi si vota alla Camera. Si può considerare un ultimo caso di “contrordine compagni” o un increscioso caso di opportunismo.

Di certo, il voto contrario dei maggiori partiti del Campo largo sul provvedimento - oggi in aula alla Camera dopo il sì del Senato a marzo – svela l’imbarazzante incoerenza di leader che cambiano posizione seguendo le convenienze del momento, più che le convinzioni.

Qual è infatti la leader di partito che ha rivolto un appello affinché dal ddl antisemitismo sia eliminata la definizione Ihra? La risposta è semplice: Elly Schlein, la segretaria Pd che nelle scorse settimane ha fatto sapere di considerare fondamentale la modifica per non votare “No” al provvedimento.

Antisemitismo

E quale europarlamentare ha co-firmato una proposta di risoluzione per chiedere agli Stati europei – Italia compresa – di “adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto”? Sempre Elly Schlein, che nel 2017 da eurodeputata aveva sottoscritto la proposta di Roberta Metsola che sollecitava espressamente l’adozione della definizione Ihra, la stessa che la Schlein considera divisiva e invotabile.

E quale presidente del Consiglio italiano, di lì a poco, avrebbe adottato la stessa identica definizione di antisemitismo nel corso di una seduta del Consiglio dei ministri, ribadendo nel giorno della Memoria 2020 l’impegno a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme e ricordando di aver “già approvato” la definizione Ihra? La risposta è: Giuseppe Conte, che all’epoca stava a Palazzo Chigi e dieci giorni prima aveva approvato la definizione oggi tanto contestata – dalla sinistra. E quale capo partito sta cavalcando il movimento antisionista che oggi vede nella definizione Ihra un “bavaglio”? Sempre Giuseppe Conte.

Antisemitismo

Ebbene sì, i due maggiori leader dell’opposizione, i due aspiranti candidati premier (di ciò che resta) della sinistra, hanno annunciato l’intenzione di votare contro il disegno di legge (trasversale) che oggi la Camera dovrebbe finalmente approvare dopo il Sì del Senato. E lo hanno fatto, lo hanno deciso, perché il testo del ddl contiene degli esempi che loro stessi hanno adottato e promosso negli anni scorsi. Questo, in termini di coerenza e coraggio, è il meglio che la sinistra italiana nel 2026 può offrire.