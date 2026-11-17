La cavalcata verso il 2027 di Roberto Vannacci sta subendo più intoppi di quanti lui, forse, non immaginava all’inizio. L’eco mediatica attorno a lui si è spenta, lo slancio iniziale è stato perso e anche i suoi sodali lo stanno abbandonando. L’ultimo caso è esploso a Castelnovo Monti, comune montano in provincia di Reggio Emilia, dove il comitato locale si è spaccato a causa di OnlyFans. Sembra una storia da operetta di provincia ma in realtà va a toccare i valori che il generale vanta di voler mettere alla base del suo movimento di “vera destra”, come dice lui.

Il nodo è la nomina di Davide Beltrami come referente del comitato: agli attivisti non va giù che la persona che deve rappresentare e fare da portavoce alle istanze locali abbia in gestione 8 donne che lavorano su OnlyFans, piattaforma nota per i suoi contenuti erotici. Dai 6 dissidenti viene considerato “non degno di rappresentare il partito, trattando le donne come oggetti e ledendo l’immagine di Futuro Nazionale”. In una lettera aperta divulgata attraverso Il Resto del Carlino, una delle 6 fuoriuscite, che si definiscono “la mezza sporca dozzina buona” spiega che “da donna, tesserata a Futuro Nazionale e attivista per il suo partito, leggo con delusione che lei conferma la nomina di Beltrami a responsabile per il nostro comune fidandosi del giudizio di Marco Lusetti, coordinatore provinciale. Immaginando che le racconteranno la loro versione e non avendo altra possibilità di farle conoscere la mia se non a mezzo stampa, le dico che avevamo chiesto ripetutamente, anche per iscritto, di evitare la presenza di Beltrami nei banchetti della nostra zona dato che non abita qui in montagna ed è il referente per la zona ceramiche che è ben distante”.

Al di là di questo, la tesserata ricorda che “nel programma di Futuro Nazionale è scritto che ‘dobbiamo difendere la dignità delle nostre donne’. Peccato che dalle esternazioni in alcuni video da parte di Beltrami e mai ritirate sul suo mestiere di promotore su OnlyFans, esce un’immagine sessista della donna”. Anche un altro attivista si è esposto pubblicamente tramite le pagine de Il Resto del Carlino, spiegando che “la linea di Beltrami non rispecchia la mia visione dell’azione politica sul territorio, da sempre improntata alla massima collegialità, alla trasparenza dei processi decisionali e a un confronto aperto e costruttivo con la cittadinanza. Ritengo che questa designazione non garantisca la necessaria coerenza nella rappresentanza dei valori e dei punti cardine che definiscono l’identità e il programma di FN”. Dal canto suo il generale non fa passi indietro: “OnlyFans è legale, nel mio partito ognuno può andare alla messa che vuole e può frequentare mondi reali e digitali che vuole purché stia nella legalità. Non ci sono i presupposti per rimuovere Beltrami”.