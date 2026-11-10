In aula altro cortocircuito della sinistra su San Siro

Per l’ennesima volta il centrosinistra si presenta in ordine sparso in consiglio comunale. E passa «con ampia maggioranza», come sottolinea l’ambientalista Enrico Fedrighini, esponente del gruppo misto, l’ordine del giorno che chiede la sospensione immediata della Valutazione di impatto ambientale (la Vas) in corso sul progetto del nuovo stadio di San Siro per integrarla con una Valutazione di impatto sanitario (Vis). Tra i firmatari oltre allo stesso Fedrighini comparivano già tre consiglieri Pd (Giungi, Pantaleo e Turco), il capogruppo de La Civica (ex Lista Sala) Fumagalli, i Verdi in blocco (Cucchiara, Gorini, Sacerdoti) e la capogruppo di Noi Moderati Mariangela Padalino. E al «gong» l’ordine del giorno è passato con 22 a favore, hanno aderito esponenti di centrodestra ma hanno contribuito dai banchi del Pd anche Albiani, e Bottelli, 21 risultavano assenti e solo 6 i voti contrari (due dei Riformisti, due Pd e due de La Civica). «Il voto in Consiglio che ha richiesto la sospensione della Vas su San Siro per avviare un’indagine sull’impatto sulla salute dei milanesi lascia la coalizione di centrodestra basita di fronte a una repentina e clamorosa inversione a U della maggioranza - afferma il capogruppo FdI Riccardo Truppo -. Questa maggioranza fa ridere molto amaramente. Constatare come si rendano conto soltanto ora della bontà delle nostre tesi sulla tutela dell’impianto e sui rischi legati a scelte affrettate per la città è surreale. Ribadiamo con fermezza che non dotare Milano di un nuovo stadio moderno ed efficiente rappresenterebbe un grave danno economico e d’immagine per il capoluogo lombardo». Al tempo stesso, prosegue Truppo, «questo ennesimo cortocircuito evidenzia come il centrosinistra sia del tutto incapace di gestire i dossier più complessi e strategici della città». Per Fedrighini invece è «un buon segnale trasversale, prima della scadenza per le osservazioni alla Vas. La partita del Meazza è sempre più aperta». Le condizioni sanitarie, secondo l’odg, «dovranno diventare prescrizioni obbligatorie negli atti di approvazione, nella convenzione urbanistica e negli atti attuativi. Se emergono criticità sanitarie, il progetto dovrà essere modificato per superarle e se permane l’incompatibilità sanitaria, non dovrà essere approvato nella configurazione proposta». Anche il Pd Pierfrancesco Majorino, in pista per il dopo Sala, approva: «In aula avrei votato anch’io l’odg».