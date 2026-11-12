Inchieste, sul garantismo. Sala stana la sinistra

«Sofferenza, sollievo, amarezza». Il giorno dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura il sindaco Beppe Sala sottolinea di aver saputo «solo ieri di essere stato iscritto nel registro degli indagati» per induzione indebita nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica. «Sembra una follia, io non ho mai avuto conferma. Non è obbligatorio per legge, ma perchè informare» nel luglio 2025 «un giornale? É inaccettabile». E stana la sinistra: «Ha il coraggio di dire che il garantismo è un valore indiscutibile? Se siamo ambigui ci facciamo del male». Tra i «dolori» c’è quello di «aver coinvolto Giancarlo Tancredi», l’assessore all’Urbanistica che si è dimesso dopo la richiesta di arresto, poi annullata dal Riesame (e anche per lui c’è la richiesta di archiviazione). «L’avevo chiamato in giunta perchè volevo una persona seria su un tema così delicato. É un fratello minore, la sua carriera e la sua vita sono state molto più condizionate della mia». Ora «andiamo oltre ma è inevitabile che il prossimo governo metta mano al quadro normativo, noi cerchiamo di dare risposte alle Famiglie Sospese ma camminiamo sulle uova». Avverte anche i candidati alle primarie: «Andremo verso una campagna spinosa, con molti nomi è una corsa al rialzo nel promettere o sollevare questioni che possono essere delicate per noi. Io non sono quello che crede nella decrescita felice, poi se mi vogliono dare del cementificatore, prego». La Procura intanto avverte che le inchieste proseguono, varie «sentenze del Tar e della Cassazione hanno confermato gli abusi edilizi». Sala vorrebbe «continuare a fare politica» ma sull’ipotesi della candidatura in Senato dipenderà dalla data del voto: «Se si votasse prima alle Politiche dovrei dimettermi 4 mesi prima, non so se lo farei. Con l’election day, per 45 giorni ci sarebbe un commissario. La situazione ideale, prima le Comunali».