Io, disabile, ignorato da Vannacci. Fn perde pezzi

Amicizie al contrario e nuovi addii. «Sono in carrozzina da trentacinque anni, Vannacci mi ha fatto un sacco di promesse legate alla disabilità ma non ne ha mantenuta neanche una». Norberto De Angelis, tra i fondatori e primo presidente del Mondo al Contrario, l’associazione da cui il generale ha fondato Futuro Nazionale, passa con Italia Domani di Marco Rizzo e al Giornale spiega il motivo della rottura con l’amico di una vita. «Ho conosciuto Roberto da bambino, i nostri papà erano ufficiali a Ravenna, abbiamo fatto quasi tutto insieme. Quando mi ha confidato che voleva scrivere un libro per poi entrare in politica l’ho aiutato, poi però ha rovinato tutto».

De Angelis, ex giocatore di football americano (oro con l’Italia agli Europei di Helsinki nell’87), nel ’92 è rimasto paraplegico dopo un incidente stradale in Tanzania, dov’era volontario. È diventato un campione anche negli sport paralimpici.

«Roberto nel 2024 mi ha assicurato che mi avrebbe portato a Bruxelles per parlare di disabilità, ma ha fatto dietrofront. Poi quand’è diventato vicesegretario della Lega mi ha chiesto se volessi diventare presidente del dipartimento disabilità del partito: È gratuito ma è un ruolo importante , io ero entusiasta ma anche quella volta non se n’è fatto nulla. Dopo un po’», prosegue De Angelis, «gli ho detto che ero stufo di fare il presidente di un’armata Brancaleone. Aspetta, aspetta... Fammi uno studio di 30-40 pagine sulla disabilità che lo porto al parlamento europeo. L’ho scritto, ma niente di nuovo. L’ultima volta, quando gli ho detto che me ne andavo, anche perché stavo spendendo soldi ed energie, mi ha proposto la presidenza onoraria dell’associazione: Così non hai responsabilità organizzative.... A me andava bene, ma immaginate com’è finita».

Oggi il cambio: «Ho deciso di mettere a disposizione di Rizzo l’esperienza nel mondo dello sport, con attenzione particolare alla disabilità e all’inclusione». E al Giornale sono arrivate le comunicazioni, dopo le decine anticipate nelle ultime settimane, di altre uscite da Futuro Nazionale in direzione Italia Domani.

Amos Muscheri, referente ormai ex del comitato 1463 di Venezia-Marghera e nella consulta nazionale del partito nel settore sicurezza, sbatte la porta: «Alla base ci sono profonde divergenze sui metodi, troppo estremisti, e sul programma, che non ha proposte attuabili. A

questo», va avanti, «si aggiunge il mancato coinvolgimento dei comitati nelle nomine dei referenti regionali».

A Nordest negli ultimi giorni hanno chiuso i comitati di Villafranca (Verona), Thiene (Vicenza) e 4 sezioni di Rovigo.

Ad Ancona dà le dimissioni, «in totale accordo col comitato», il 1497, anche Lorenzo Landi: «Il progetto è una scatola vuota. A determinare la rottura definitiva», spiega, «è stata la mancanza di trasparenza nella gestione dei tesseramenti».

Rizzo punge il generale: «Ha polemizzato con me su cose vecchie di vent’anni. Io mi permetto di evidenziare delle sue contraddizioni attuali, dallo stare nell’Ue al non comprendere il dramma dei disabili. Ma», aggiunge Rizzo, «vanno interpretati come suggerimenti, non come attacchi. Italia Domani fa una selezione rigida in entrata, e forse avrebbe dovuto farla anche lui, da neofita della politica qual è». Intanto nell’ultimo sondaggio Swg Vannacci è sceso sotto alla Lega,