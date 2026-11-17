Superare gli opposti estremismi per intercettare i grandi nodi del futuro, dall’ecologia ai flussi migratori, decenni prima che diventassero centrali nel dibattito pubblico. È l’immagine di un intellettuale atipico e di un protagonista della destra storica quella che emerge dalla mostra multimediale inaugurata questa mattina nella Sala del Cenacolo di Montecitorio, intitolata “Pino Rauti nel centenario della nascita. L’uomo, il politico, l’intellettuale e le idee”. Un percorso espositivo promosso a cent’anni dalla nascita che ha immediatamente acceso lo scontro politico, scontrandosi con la ferma opposizione del Partito Democratico — che parla di un “inaccettabile” tentativo di “riscrivere la storia della Repubblica” — e con la condanna dell’Anpi, che definisce l’iniziativa un vero e proprio “sfregio” alle istituzioni.

Nonostante le tensioni della vigilia, la mostra ha aperto i battenti, presentata dai promotori come un’utile “occasione di lettura e analisi” della militanza, del pensiero e della sfera più intima dell’ex segretario del Movimento Sociale Italiano, oltre che come un antidoto contro “una vulgata demonizzatrice”. A fare gli onori di casa sono stati diversi esponenti di Fratelli d’Italia: dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli al questore Paolo Trancassini, dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone fino alla figlia, la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti.

Proprio Mollicone ha rispedito al mittente le accuse piovute da opposizioni e associazioni partigiane: “A chi si sorprende e scandalizza per un omaggio a uno dei leader incontestabili della destra storica e missina del dopo guerra — parte all’attacco Mollicone — rispondiamo con una battuta: non esiste più l’arco costituzionale, se ne facciano una ragione. La storia dell’Msi, i cui eredi sono al governo della nazione, è parte inalienabile della storia repubblicana e della Costituzione di cui sempre questo Parlamento sta celebrando l’ottantesimo anniversario”. Secondo il presidente della commissione Cultura, “la storia di una nazione si scrive anche attraverso le vicende di chi vi ha preso parte con convinzioni diverse dalle proprie”, rivendicando come il compito istituzionale non sia quello di operare censure, ma di “custodire la memoria di tutti senza ostracismi e damnatio memoriae”. Mollicone ha inoltre voluto sgombrare il campo da ombre giudiziarie: “Ricordo che il Centro studi Ordine Nuovo non è mai stato coinvolto in alcuna inchiesta giudiziaria, il movimento politico Ordine Nuovo nacque in totale dissenso dalla linea di Pino Rauti”, “erano due entità non solo diverse, ma opposte, basterebbe documentarsi”.

All’interno dell’allestimento — composto da sedici teche tra lettere autografe, vecchi giornali, bacheche, fotografie e contributi audio e video — l’emozione si mescola alla rilettura politica. “Per noi che siamo di parte — confessa il questore Paolo Trancassini — entrare qua dentro e vedere queste cose che raccontano la nostra storia è una grande emozione, per chi come noi si è scaldato il cuore con la fiamma del Movimento sociale italiano”.

Dal canto suo, Fabio Rampelli ha sottolineato le “mille sfaccettature” di una figura complessa, soffermandosi sulla “lungimiranza” di un pensiero capace di anticipare i tempi: “Un’ambientalismo — spiega — che nasce a destra per poi trasferirsi altrove, ma la destra non l’ha mai abbandonata”, fino ad arrivare alle analisi sulle migrazioni, sintetizzate in quel celebre e drammatico slogan che Rauti coniò: “Non razzista: un dramma per loro, un dramma per noi”. Intuizioni che, per il vicepresidente di Montecitorio, costituiscono oggi parte delle fondamenta del pensiero conservatore contemporaneo. Il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella si sofferma a sua volta sulla sua capacità visionaria individuando in lui una sorta di ispiratore ante litteram del Piano Mattei.

A chiudere il cerchio è Isabella Rauti, che ha guidato i visitatori tra i cimeli e la ricostruzione filologica — allestita nella sala della Sacrestia — del disordinatissimo studio del padre. “Viene raccontata solo una parte del personaggio e se mi chiedeste se questa mostra riassume mio padre direi di no, ma offre delle suggestioni e fa vedere alcuni temi di cui si è occupato”, ha raccontato la sottosegretaria, specificando che il materiale esposto proviene dall’archivio di famiglia. Un archivio intimo e parziale, segnato anche dalle vicende giudiziarie del passato - che non portarono mai ad alcuna condanna - e da perquisizioni che, decenni fa, dispersero parte della corrispondenza privata.