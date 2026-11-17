«Troveremo una sintesi sulla patrimoniale» annuncia il leader del M5s Giuseppe Conte, aspirante capo del governo della coalizione del campo largo. Non è un mistero: la sinistra sulle tasse trova sempre la quadra. Il traguardo è vicino. A capo tavola siede Mr Tasse, EnricoMaria Ruffini, ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate, oggi leader di Più Uno. Ieri si è riunito il tavolo del programma dell’alleanza progressista.

All’ingresso c’è chi si lascia scappare una battuta: «Supplizio quotidiano». È diventato un appuntamento fisso. Si vedono tutti i giorni. La strada è in salita.

Oggi è convocato un nuovo vertice.

«Confronto franco», fanno trapelare alla fine dell’incontro fonti del campo largo. I capigruppo dell’alleanza, da Fratoianni ad Onorato, si riuniscono quotidianamente per mettere a punto le misure.

Il piatto forte è la patrimoniale. La vigi«Troveremo una sintesi sulla patrimoniale» annuncia il leader del M5s Giuseppe Conte, aspirante capo del governo della coalizione del campo largo.

Non è un mistero: la sinistra sulle tasse trova sempre la quadra. Il traguardo è vicino. A capo tavola siede Mr Tasse, Enrico Maria Ruffini, ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate, oggi leader Patrimoni finanziari: tassa progressiva sul valore degli investimenti finanziari, dall’attuale 0,2% fino all’11, per le attività finanziarie superiori a un milione di euro Trading ad alta frequenza: prelievo del 31, sugli utili netti superiori a 2,5 milioni annui ottenuti dalle compravendite automatizzate di titoli tramite algoritmi lia della riunione fa registrare l’intesa di massima. Elly Schlein offre lo scambio: «Una patrimoniale per finanziare il reddito di cittadinanza». Conte accetta. E mette sul tavolo la proposta ipotizzata dai Cinque stelle per la tassazione sui grandi patrimoni: «Siamo favorevoli a una tassazione sui super ricchi. Non è solo opportuna ma necessaria per operare una seria redistribuzione a favore di una popolazione che comprende anche il ceto medio. Il Movimento porterà due misure concrete che abbiamo studiato a fondo per colpire le grandi ricchezze finanziarie».

La Cgil preme per colpire i ricchi.

È la giornata del M5s. La proposta grillina si articola in due misure, che vengono esaminate al tavolo di coalizione: bollo progressivo sulle grandi attività finanziarie e prelievo sugli utili netti del trading algoritmico ad alta frequenza. La prima proposta è una maggiore tassazione della ricchezza finanziaria superiore ad una certa soglia. In sostanza si rende progressiva l’imposta che già esiste che è l’imposta di bollo. La seconda proposta: colpire i profitti finanziari netti delle operazioni speculative ad alta frequenza, sempre superiori ad una certa soglia. E Conte dà mandato ai suoi emissari al tavolo di fissare le soglie. Nel primo caso si tratta di aliquote progressive applicate alla parte di capitale finanziario che supera 1 milione di euro. Esclusi libretti postali, capitali produttivi e risparmi. Nel secondo caso, l’asticella è fissata 2,5 milioni euro. Con la proposta dei Cinque si chiude il cerchio sui tre modelli di patrimoniale sognati da Schlein, Conte e Fratoianni. Avs vuole una tassa che colpisca le ricchezze nette, compresi gli immobili, superiori a 5,4 milioni di euro. Riguarderebbe circa 50 mila contribuenti e produrrebbe un gettito di 16 miliardi l’anno. Per il Pd la strada è invece un tassa del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro.

«Stiamo lavorando. Sono fiduciosa, stiamo discutendo. Rimango fiduciosa che questo lavoro ci sta facendo avanzare ogni giorno per trovare sintesi su tutto, a partire proprio dalle tante proposte che abbiamo già condiviso in Parlamento e anche nel paese» assicura la segretaria Pd Elly Schlein in merito al tavolo sulla patrimoniale. I centristi restano cauti sulla tassazione ai grandi patrimoni. Italia Viva, al tavolo con i capigruppo Maria Elena Boschi e Lella Paita, ha già fatto sapere di non essere d’accordo all’introduzione di nuove imposte. Momenti di tensione anche tra il rappresentante Avs Marco Grimaldi e il senatore del M5s Mario Turco. La patrimoniale viene definito un punto «irrinunciabile» per Alleanza Verdi e Sinistra.