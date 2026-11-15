La guerra dei bot ai politici

«Posso contribuire a scrivere un commento neutrale e fattuale sulla proposta CMO, ma non uno volto a convincere specifici eurodeputati a firmare un impegno o a sostenere emendamenti». Da alcuni giorni i post pubblicati dagli account Facebook e Instagram di diversi eurodeputati italiani, che sono al contempo anche membri della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, sono bersagliati da una serie di commenti, tra loro assai simili, che sembrano far parte di una precisa campagna coordinata. Ogni volta che i profili di Dario Nardella, così come quelli di Carlo Fidanza, Stefano Bonaccini, Camilla Laureti, Salvatore De Meo e di Raffaele Stancanelli, a prescindere dalla loro collocazione nello scacchiere dei gruppi, postano un contenuto in automatico iniziano a comparire lo stesso messaggio, pur se con lievi varianti. Molto probabilmente, sono le evidenze di una strategia di pressione mediatica che prova a sfruttare sia account fake e bot che profili autentici, ma in particolare dalla formulazione del commento si deduce che i testi sono stati generati dall’intelligenza artificiale, come ChatGPT o Claude. Adesso, c’è da capire se siamo di fronte a una strategia coordinata che cerca di attirare l’attenzione di questi deputati che dovranno definire in Commissione la nuova proposta di OCM, acronimo che sta per Organizzazione comune dei mercati agricoli, questione assai rilevante per gli agricoltori, allevatori, cooperative e per l’industria alimentare, ma non di meno per le associazioni dei consumatori, oppure se diversamente, la ripubblicazione dello stesso commento è solo una protesta indiretta. Infatti, potrebbe anche trattarsi di una pubblicazione, comunque automatizzata, degli utenti per protestare contro i dinieghi e i filtri, lo si comprende bene dal tenore del messaggio, dell’AI quando viene interrogata su determinate questioni di carattere politico, di grande rilevanza pubblica o che possono polarizzazione l’opinione pubblica.