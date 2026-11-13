La Russa: “La volontà del popolo è imperfetta, ha voluto il fascismo”

“La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo”. Questa la frase ‘incriminata’ pronunciata dal presidente del Senato Ignazio La Russa davanti a una platea di studenti delle scuole superiori riunita nell’aula di Palazzo Marino in occasione di un’iniziativa organizzata per le scuole.

Una frase destinata a far discutere perché, poi, La Russa ha spiegato che non si può parlare di “rivoluzione fascista” e che la marcia su Roma è stata successivamente “santificata dal popolo”. Secondo il presidente del Senato, “ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo”. La Russa ha quindi aggiunto: “Dire ‘il popolo ha sbagliato’, e dirlo quando conviene come fa Zagrebelsky, è un errore clamoroso”. E ancora: “Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista”. La Russa, citando alcuni passaggi di un saggio che Zagrebelsky ha dedicato a Barabba, ha detto: “Se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso non avremmo avuto il cristianesimo. Quindi anche quella volta ha avuto ragione la volontà divina che ha ispirato il popolo”. Sulla nostra Costituzione, invece, ha detto che nel periodo storico in cui è stata scritta “la parte compromissoria ha avuto in quel momento un grande valore per dare il senso di unità”, mentre oggi “risente di quel compromesso forzato tra mondi completamente diversi”: uno che guardava alla “Russia comunista”, l’altro all’Occidente. Mondi che, con la guerra fredda, “resero un po’ pesante alcuni aspetti della Costituzione, che erano fin troppo del compromesso”. Su una sua possibile elezione al Colle, infine, il presidente del Senato dice: “Sarebbe un onore per qualunque italiano, ma io non ho l’attitudine perché preferisco la politica più attiva e non al di sopra delle parti”. Del resto, rivendica, il presidente del Senato “per regolamento rimane iscritto al proprio partito”.

Le opposizioni sono subito salite sulle barricate. Angelo Bonelli parla accusa La Russa di “falsificazione della storia, grave in sé e ancora più grave perché pronunciata dalla seconda carica dello Stato davanti a ragazze e ragazzi”. Il deputato di Avs non ha dubbi: “Il fascismo non è arrivato al potere con il consenso libero degli italiani. Ci è arrivato con lo squadrismo, con le sedi di partiti, sindacati e cooperative date alle fiamme, con la marcia su Roma e un incarico concesso dal re sotto la minaccia della violenza”. E ancora: “Le elezioni del 1924 si svolsero con La legge Acerbo, tra intimidazioni e brogli, e chi le denunciò in Parlamento, Giacomo Matteotti, fu assassinato. Poi vennero le leggi fascistissime, lo scioglimento dei partiti, il carcere per gli oppositori, il Tribunale speciale, le leggi razziali, la guerra”. Secondo Bonelli, “chiamare tutto questo ‘volontà del popolo’ significa assolvere una dittatura”. Il leader di Europa Verde considera inaccettabile “definire la Costituzione il frutto di un ‘compromesso forzato’” in quanto “la nostra Carta nasce dalla Resistenza e dall’incontro tra culture politiche diverse che, dopo vent’anni di dittatura, scelsero insieme la democrazia, l’antifascismo e i diritti”. Per Bonelli, “quell’incontro non è un difetto: è la sua forza, ed è il motivo per cui ha retto per quasi ottant’anni”. Bonelli, quindi, chiosa: “Ai giovani si deve la verità storica, non il revisionismo. La Russa chieda scusa agli studenti e a tutti gli italiani che hanno pagato con la vita la libertà di cui oggi gode anche lui. Chi presiede il Senato della Repubblica nata dall’antifascismo dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro”. Il senatore ed ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, ospite di Otto e mezzo su La7, ha ricordato: “Il fascismo è il regime dell’omicidio Matteotti, è il regime delle leggi razziali mutuate dalla Germania. Il fascismo, come disse giustamente, a Fiuggi, anche La Russa, il ‘male assoluto’”. E poi ha commentato: “Per cui se oggi ha cambiato idea... cioè a fare La svolta con Gianfranco Fini (autore della definizione citata e promotore della trasformazione del Movimento sociale italiano in Alleanza nazionale, ndr) c’era anche La Russa, come c’era la Meloni, cioè c’è stata una classe dirigente che ha preso le distanze dal fascismo”. Per Casini non ci sono dubbi: “Dire che il fascismo è un processo democratico... mi sembra che siamo veramente fuori”. Casini, infine, ha sentenziato: “Non mi sembra che il fascismo sia il prototipo di un regime che ha fatto votare il popolo”. Durissimo anche il commento del segretario di +Europa Riccardo Magi: “La Russa si dimostra un analfabeta costituzionale. Di fronte al fascismo non si tratta di giudicare la volontà popolare, ma di sapervi riconoscere un regime dittatoriale che ha trasformato una minoranza organizzata nel Paese in una maggioranza schiacciante grazie all’uso della violenza e a una legge elettorale truffaldina e antidemocratica a cui si oppose tra gli altri Matteotti pagando con la vita”. Secondo Magi, “non è un caso che la nostra Costituzione sancisca che ‘la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione’ quindi, anche se La Russa finge di non saperlo”. Magi ha, quindi, concluso: “La nostra democrazia si basa proprio su questo, su uno Stato di diritto Costituzionale che ripudia qualsiasi dittatura, anche quella della maggioranza”.