La sfida del mercato e i “travagli” del giornale corsaro

Avevano litigato fino a ieri e il Fatto aveva rispolverato nomine e intercettazioni - il suo core business - per attaccare Leonardo Maria Del Vecchio. Un titolo, sparato a settembre, dice tutto: «I dolori del giovane Del Vecchio». Una spruzzata di preromanticismo - chi non ricorda I dolori del giovane Werther - e una nuvola di ironia feroce in faccia all’imprenditore che compra giornali ma offe anche loro notizie in serie con una biografia mai piatta. Ora sarà il meno giovane Travaglio a dover ragionare sulle mosse di Del Vecchio junior. Proverà a resistere e lancerà l’anatema contro i barbari alle porte o cercherà un accomodamento? Il Fatto è stato per lunghi anni un vascello corsaro nell’informazione italiana e anche un brand, di più un simbolo legato alla carica giustizialista di certa sinistra e dei 5 Stelle. Insomma, un tratto distintivo del costume tricolore. Se Del Vecchio dovesse andare avanti, cambierebbe qualcosa? Un fatto, ci si perdoni il bisticcio, è certo: c’è stata una stagione gloriosa in cui le grandi famiglie del capitalismo ostentavano il possesso di quote di questo o quel foglio, perché quelle percentuali misuravano potere, capacità di influenza, passione civile e business. Oggi, purtroppo, siamo oltre i titoli di coda di quell’epopea. Molti storici protagonisti viaggiano a passo ridotto sulla corsia del disimpegno e si chiamano fuori un po’ alla volta da ogni responsabilità. Del Vecchio invece va controcorrente ed è uno dei pochissimi eredi nel gotha del capitalismo che ancora ha voglia di scommettere sulla carta stampata. Dal progetto di Qn, alle quote azionarie in storiche testate come il Giornale, fino all’ultima sfida del Fatto. Si può liquidare tutta questa attività alla voce megalomania, e la si può criticare in ogni modo, ma gli spazi di libertà, quelli veri, non quelli dei convegni, delle prediche e degli appelli, hanno bisogno di risorse e denaro. Non di geremiadi scagliate dal pulpito dell’indignazione e neppure di dediche intinte nel rimpianto di quello che c’era e se n’ è andato, insieme alla giovinezza. La battaglia, se di questo si tratta, è solo agli inizi.