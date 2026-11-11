Gli antagonisti a Botteghe Oscure: occupato il palazzo degli Angelucci che ospita un hotel a 5 stelle

L’hotel a cinque stelle aperto nell’ex sede del Pci in via delle Botteghe Oscure a Roma è stato occupato dai movimenti per la Casa e il diritto all’abitare e dalla sinistra radicale. L’ennesima provocazione delle solite sigle rosse, che hanno rivendicato l’azione postando anche i video sui social. “Il costo della vita sempre in aumento e i salari sempre più contratti: la crisi abitativa colpisce settori sempre più vasti della società europea. Oggi in molte città si mobilitano tutte quelle persone, quelle associazioni, quei sindacati che non possono stare in silenzio davanti agli affitti proibitivi, ai mutui insostenibili, agli sgomberi e alla cronica mancanza di alternative abitative decenti”, si legge nel loro comunicato.

L’occupazione del nuovo hotel è durata circa 15 minuti, dopo di che i manifestanti si sono posizionati all’esterno della struttura e con loro c’era anche la Cgil, rappresentata dal segretario di Roma e Lazio, Natale Di Cola, che ha preso la parola ribadendo il sostegno del sindacato all’occupazione della struttura e sfruttando l’occasione per rilanciare la mobilitazione di venerdì novembre. Tra i partecipanti c’era anche una delegazione dell’Unione Giovani di Sinistra, le nuove leve di Avs, ma c’erano, tra gli altri, anche gli attivisti Sinistra Civica Ecologista. A Botteghe Oscure, dicono i movimenti “una volta c’era la politica, l’idea collettiva di una possibile emancipazione, la passione di migliaia di persone; oggi è tutto turismo e affari. Era un luogo che apparteneva a lavoratrici e lavoratori, che oggi fanno fatica ad arrivare a fine mese, a pagare le bollette, la benzina e persino l’affitto. Qui sorge l’ennesimo hotel di lusso di cui certamente Roma e l’Italia non hanno bisogno”.

L’hotel è una proprietà privata, che in Italia è costituzionalmente tutelata, e gli attuali proprietari, la famiglia Angelucci, ne hanno potuto disporre liberamente. Furono gli eredi politici del PCI a dismettere quella struttura, insieme a un pacchetto di immobili, immettendoli sul mercato e trasformandoli, di fatto, in una proprietà privata. Quelli che oggi gridano che “la storia non è in vendita” lo avrebbero dovuto gridare al megafono 20 anni fa quando, invece, quel palazzo è stato venduto al miglior offerente, come impone il mercato libero di cui l’Italia democratica va fiera. Anche per questo motivo quelli che oggi alzano il pugno chiuso contro l’apertura dell’hotel appaiono fuori tempo massimo per la protesta.