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IL COMMENTO

La solita sinistra che ha paura delle divise

Calabresi ai militari dice grazie, sia chiaro. Lo dice sempre, un attimo prima del “ma”

Paola Fucilieri
Mario Calabresi al presidio della Cgil Milano in piazza Scala per la coesione sociale, Milano, 21 Ottobre 2026. ANSA/MATTEO CORNER
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Tre blindati e venti soldati in piazza San Babila. Mario Calabresi, aspirante sindaco in attesa di primarie, li guarda e ne ricava «un’immagine di emergenza e di allarme». Il problema, quindi, non sono quelli che il 17 ottobre facevano barricate con i tavolini dei bar di corso Vittorio Emanuele. Il problema è il parà che sta lì a controllare che non tornino. Calabresi ai militari dice grazie, sia chiaro. Lo dice sempre, un attimo prima del «ma». E intanto propone più panchine. Peccato che la sera, sulle panchine di mezza città, non si siedano i pensionati ma più spesso i maranza. È il vizio antico di una certa sinistra milanese: la sicurezza è un tema bellissimo, purché resti un tema. Da convegno, da presentazione con firmacopie. Quando invece diventa un mezzo verde parcheggiato in piazza, scatta l’allergia. La sicurezza percepita va benissimo, a patto che resti un concetto: appena la percepisci davvero, con tanto di elmetto, diventa militarizzazione. E la militarizzazione, si sa, fa brutto in fotografia. Eppure i militari sono il presidio più mite che si possa immaginare: si fanno vedere, scoraggiano. E chi non ha niente da temere, davanti a una mimetica, cosa dovrebbe provare? La signora che risale dalla metro alle dieci di sera, quando li vede, si sente semplicemente meno sola. Calabresi i sei milioni stanziati dal governo li spenderebbe in poliziotti stabili ed educatori. Ottimo. E nel frattempo, fino a marzo, chi presidia? Gli educatori? Con quale mezzo, la bicicletta? I blindati non sono la causa dell’emergenza: ne sono la ricevuta. Toglierli per far sembrare Milano normale è come buttare il termometro per far passare la febbre. Ma siamo in campagna elettorale, e la febbre, si sa, la misurano sempre gli altri.

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