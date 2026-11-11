La solita sinistra che ha paura delle divise

Tre blindati e venti soldati in piazza San Babila. Mario Calabresi, aspirante sindaco in attesa di primarie, li guarda e ne ricava «un’immagine di emergenza e di allarme». Il problema, quindi, non sono quelli che il 17 ottobre facevano barricate con i tavolini dei bar di corso Vittorio Emanuele. Il problema è il parà che sta lì a controllare che non tornino. Calabresi ai militari dice grazie, sia chiaro. Lo dice sempre, un attimo prima del «ma». E intanto propone più panchine. Peccato che la sera, sulle panchine di mezza città, non si siedano i pensionati ma più spesso i maranza. È il vizio antico di una certa sinistra milanese: la sicurezza è un tema bellissimo, purché resti un tema. Da convegno, da presentazione con firmacopie. Quando invece diventa un mezzo verde parcheggiato in piazza, scatta l’allergia. La sicurezza percepita va benissimo, a patto che resti un concetto: appena la percepisci davvero, con tanto di elmetto, diventa militarizzazione. E la militarizzazione, si sa, fa brutto in fotografia. Eppure i militari sono il presidio più mite che si possa immaginare: si fanno vedere, scoraggiano. E chi non ha niente da temere, davanti a una mimetica, cosa dovrebbe provare? La signora che risale dalla metro alle dieci di sera, quando li vede, si sente semplicemente meno sola. Calabresi i sei milioni stanziati dal governo li spenderebbe in poliziotti stabili ed educatori. Ottimo. E nel frattempo, fino a marzo, chi presidia? Gli educatori? Con quale mezzo, la bicicletta? I blindati non sono la causa dell’emergenza: ne sono la ricevuta. Toglierli per far sembrare Milano normale è come buttare il termometro per far passare la febbre. Ma siamo in campagna elettorale, e la febbre, si sa, la misurano sempre gli altri.