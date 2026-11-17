“Oggi la buona notizia è duplice. La principale per l’Italia e per Lampedusa, è che Lampedusa è una città che ha superato l’emergenza. L’altra buona notizia per Fratelli d’Italia e per i nostri simpatizzanti è che l’ottimo sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, entra in Fratelli d’Italia e quindi sarà a tutti gli effetti adesso un sindaco nostro”. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di FdI, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma, annuncia così la decisione del primo cittadino.

“Era stato eletto come civico e quindi fuori dagli schieramenti politici. Quindi è una buona notizia perché il buon governo è contagioso..”, aggiunge Donzelli che, su Lampedusa, dice: “Oggi che sono passati i mesi estivi, i più delicati per gli sbarchi, per il mare calmo, per le condizioni atmosferiche, e quindi superato quello che poteva essere il momento più emergenziale per gli sbarchi e tirate le somme, possiamo dire che questo è stato un anno record in positivo del crollo degli sbarchi”. Secondo Donzelli, Lampedusa “è tornata a essere un’isola capace al tempo stesso sì di accogliere ovviamente eventuali sbarchi in condizioni di civiltà”. E ancora: “Rispetto alla sinistra che continua a dire: ‘siate umani’, ricordo che oggi chi arriva riesce ad avere condizioni umane, cose che prima erano difficilmente potevano essere garantite”. Donzelli, poi, osserva: “Abbiamo letto che ci sono alcuni sindacati e cooperative che lucravano sull’immigrazione e che oggi protestano perché a Lampedusa non hanno più lavoro”. Il deputato meloniano, quindi, conclude: “Lampedusa torni a essere conosciuta come meta di turismo e non come meta di sbarchi clandestini”. Anche la deputata Sara Kelany si dice contenta di “accogliere Filippo Mannino in Fratelli d’Italia” e sottolinea che “Lampedusa è l’esempio di come le politiche migratorie di questo governo hanno funzionato”, ha aggiunto, definendo l’isola “un esempio di virtù ammirata in tutta Europa”. Kelany ricorda inoltre il lavoro svolto insieme al sindaco per “restituire Lampedusa ai Lampedusani”.

Mannino, da parte sua, spiega che la sua decisione nasce tre anni fa, il 12 settembre 2023 quando arrivarono oltre 100 barche e 11.000 persone. “Persone che non erano turisti, erano migranti, gente che necessitava di essere soccorsa, di essere assistita ed accolta. E in quelle ore, mentre noi lampedusani eravamo scesi in campo a dare una mano d’aiuto perché il sistema dei soccorsi e dell’accoglienza era andato in tilt, mi arrivò un messaggio dal presidente Giorgia Meloni, che mi diceva: ‘Non la lascio da solo’”. E ancora: “Ero anche sull’orlo insomma di dare le dimissioni perché in preda alla disperazione, quindi ho sentito molta vicinanza. Poi da questo episodio è iniziato un rapporto, all’inizio ci sentivamo solo per questioni che riguardano l’immigrazione e poi pian pianino in queste nostre conversazioni è entrato sempre di più anche il tema, le esigenze, le necessità di chi vive tutto l’anno sia a Lampedusa che a Linosa. E la Meloni devo dire che c’è sempre stata anche quando le telecamere sono andate via, portando il tema dell’immigrazione a Bruxelles e chiedendo all’Ue di assumersi le proprie responsabilità”. Mannino ha sottolineato che “in questi anni ho visto ridurre drasticamente il numero delle persone che sono arrivate a Lampedusa e ho visto cambiare totalmente la gestione dell’immigrazione in meglio”.