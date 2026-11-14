L’autogol di Gabrielli sulla cybersicurezza: il sistema è il suo

Il governo reagisce alla strategia della tensione alimentata dalla pioggia torrenziale di falsi allarmi bomba che negli ultimi giorni ha investito migliaia di scuole italiane.Solo l’ultimo episodio di una sequenza di azioni ostili che nelle scorse settimane ha visto prima gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione - avvenuti all’estero poi le minacce ai voli di linea e infine la diffusione online di dati personali di esponenti delle istituzioni. Un attacco, quest’ultimo, portato avanti dal collettivo di hacker filorussi NoName, che ha messo online sul dark web anche contatti e numeri di telefono - tra gli altri - del ministro degli Esteri Antonio Tajani - e dei suoi familiari, con tanto di taglia promessa a chiunque voglia fornire al gruppo criminale ulteriori dati sensibili dei «nemici della Federazione Russa».Tutti episodi, queste minacce cyber, sui quali si è ancora al lavoro per capire se siaL’ex capo della Polizia Franco Gabrielli ostenta sicumera: lui sì che ha la ricetta per garantire la sicurezza del Paese. Il civil servant, che insieme a Ernesto Maria Ruffini compone l’affollatissima compagine di «Più uno» (uno dei centrini che orbitano attorno al Campo largo), rinuncia alla sua istituzionano frutto di un’unica regia, ma che di certo sono già accomunati dalla evidente capacità di generare allarme sociale, essendosi dimostrati in grado di compromettere la regolarità delle attività quotidiane.Ed è rivolta soprattutto all’offensiva contro le scuole, che ha visto l’invio massiccio di email minatorie (e che soprattutto il primo giorno ha provocato evacuazioni e grandi disagi), la circolare emanata ieri dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La direttiva, indirizzata a prefetti e questori, vuole evitare che minacce seriali, identiche o molto simili tra loro, provochino automaticamente evacuazioni e interruzioni delle lezioni. Nessuna sottovalutazione, ovviamente, ma la raclità ed esonda via social contro il governo Meloni: «A quando il decreto sicurezza anti-Mysogistan?», ironizza in un post. Il caso è quello dell’allarme bomba nelle scuole. Il tono dell’ex autorità delegata ai Servizi è netto: il Paese è indietro, troppo indietro, lascia intendere. E l’esecutivo in carica non ha fatto quanto avrebbe dovuto, aggiunge. «Già che ci siamo - incalza nella sua intemerata - sarebbe interessante sapere che cosa resta delle ambizioni con cui nacque l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale...». È in questo punto della riflessione, però, che il ragionamento fa il capitombolo più fragoroso. Sì, perché se la capacità di risposta informatica dell’Italia appare limitata, lo si deve proprio alla scelta di scorporare l’Agenzia per la cybersicurezza (strumento essenziale) dal Dis, l’organo che coordina i servizi segreti. Una decisione presa proprio quando Gabrielli ricopriva l’incarico di autorità delegata all’intelligence. Era il tempo del governo di Mario Draghi.Emanuele Prisco, esponente di Fdi e sottosegretario al ministero dell’Interno, ricorda bene quel provvedimento: «Curioso - dichiara al Giornale - che l’ex prefetto Gabrielli impartisca lezioni di prevenzione criticando il sistema che lui stesso ha creato». L’ex capo della Polizia un merito ce l’ha: ha istituito l’agenzia. Poi però ne ha «scorporato le funzioni dagli apparati di sicurezza dello Stato». Non è un passaggio secondario. Prima del distacco, le competenze cyber erano nelle mani del Sismi e del Sisde, oggi Aisi e Aise, con tutte le competenze e le abilità che dimorano in quel contesto. Insomma, il disegno di Gabrielli ha contribuito a sparpagliare la capacità di risposta invece di raggrupparla, peraltro senza prevedere le garanzie funzionali che sono proprie dei servizi segreti. «Le questioni che lui oggi rimprovera gliele avevamo segnalate nella discussione della legge», incalza Prisco. Poi c’è l’indebolimento del controspionaggio altra operazione messa in piedi dall’ex autorità delegata che si occupava non solo di rispondere difensivamente alle minacce (hacker o non) ma anche di anticipare le mosse di questa o di quella minaccia. Per Prisco l’atteggiamento del Campo largo si ripete: «Ci chiedono di fare quello che non hanno fatto loro quando governavano op- pure ci criticano per quello che sempre loro hanno fatto». Il centrosinistra, sfogliando la margherita, cerca un volto securitario. In mancanza d’altro, «Più uno» di Ruffini e Gabrielli sta cercando di ritagliarsi l’immagine del «partito che sa come si fa». Peccato però che i risultati raggiunti in passato non coincidano più di tanto con questa narrazione. Con buona pace della sicurezza informatica del Paese.