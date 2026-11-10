Lega, Dreosto pronto per il dopo Romeo. I lombardi frenano

La Lega riparte. Non solo dal nuovo simbolo e dalla nuova segreteria, a cambiare sarà anche il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Per molti è una resa dei conti interna, per altri un «normale avvicendamento». Fatto sta che martedì, alle 20, i senatori del Carroccio si riuniranno in un’assemblea chiesta proprio da loro. All’ordine del giorno la revoca dell’incarico di Massimiliano Romeo e l’eventuale elezione di un nuovo capogruppo. In realtà il nome già circola tra i senatori. A sostituire Romeo (alla guida dei senatori leghisti dal 2018) dovrebbe essere Marco Dreosto, 57 anni, leghista di lungo corso con un passato tra i banchi del Parlamento europeo e segretario regionale del Friuli Venezia Giulia. La richiesta di convocazione è stata consegnata giovedì nelle mani di Romeo. A sottoscriverla 20 senatori su 29. Numeri che fotografano una maggioranza orientata al cambiamento, ma il diretto interessato non sembra intenzionato a passi indietro: «Penso di aver fatto bene il capogruppo» ci dice il senatore con un pizzico di amaro in bocca. Non vuole aggiungere altro? «Preferisco confrontarmi in assemblea».

Romeo è considerato uno dei riferimenti dell’ala nordista, quella che negli ultimi mesi non ha risparmiato critiche alla gestione del partito. Salvini, però, lascia la decisione ai parlamentari. «La maggioranza dei senatori mi sembra abbia un’idea chiara, ma chiedete a loro», ha spiegato il segretario, che non ha sottoscritto la richiesta. Molti si chiedono perché tendere la mano a Massimo Garavaglia, sfidante al congresso, e poi arrivare alla sfiducia di Romeo. A questa domanda si aggiunge l’appello del nord che insiste affinché Romeo non venga sostituito. «Ha solo posto questioni politiche, magari alzando i toni, ma nell’interesse della Lega» dicono i lombardi, che fanno notare come non abbiano reagito neanche dopo il rinvio dei congressi. Per questo si aspettano una tregua, forti anche delle parole di Giancarlo Giorgetti che, durante il congresso di Varese ha invitato il candidato vincente a coinvolgere anche chi ha perso. Però c’è chi dice che «il rapporto di fiducia tra il segretario e il capogruppo sia compromesso». Intanto, a Varese, Andrea Cassani è stato riconfermato segretario provinciale con il 67%. Un risultato che pesa, considerando che aveva sostenuto Garavaglia. La sfida del segretario è tenere insieme le diverse anime della Lega mentre prende forma la nuova squadra. Senza perdere di vista le priorità di governo, dalle pensioni alla sicurezza. Martedì la parola passerà ai senatori.