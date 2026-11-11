Lega in formato GTA VI: il video fatto con l’intelligenza artificiale conquista i social

L’attesa per il lancio di GTA VI, la serie più famosa e longeva di videogiochi prevista per il prossimo 19 novembre, sta facendo crescere i preordini online che hanno già battuto ogni record storico con una stima di 9,7 milioni di copie digitali e un valore di 942 milioni di dollari.

Così, per sfruttare l’onda emotiva e la polarizzazione che il nuovo episodio della saga Grand Theft Auto di certo genererà, il team social della Lega ha scelto di inserirsi nel flusso digitale che anche in Italia sta montando con un video “celebrativo” tutto realizzato ovviamente con l’intelligenza artificiale e pubblicato sugli account Instagram e TikTok in collaborazione con i profili della Lega Giovani e di Adminlegatiktok.

Nel video, che riprende caratteri, colori, ambientazioni e stilemi del videogioco adattato però al contesto italiano compaiono Matteo Salvini e quasi tutti i colonnelli e ministri leghisti, ci sono Silvia Sardone a Claudio Durigon, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e Giancarlo Giorgetti.

Solo che a prescindere dalle immagini tutte legate alle principali battaglie leghiste contro l’immigrazione clandestina, la sicurezza urbana, in particolare a Milano, e i maranza la scelta è interessante perché prova a catturare l’attenzione impolitica di un pubblico, tendenzialmente under 30, che difficilmente sarebbe attratto da post e contenuti politici. Una strategia fatta di reel e meme reel che lo staff social della Lega sta portando avanti già alcuni mesi con risultati tutt’altro che negativi.

Infatti, solo sull’account TikTok della Lega i primi dodici video, per visualizzazioni ottenute, rientrano in questa nuova strategia di narrazione impolitica hanno incassato in totale 21,5 milioni di views. Un successo di attenzione che intanto genera curiosità su temi seri pur se raccontati in modo leggero e impolitico.