L’Egitto dichiara terroriste 35 sigle islamiche in Europa: nel mirino anche l’Italia

Una rete di associazioni, istituti di formazione, organismi religiosi e strutture sovranazionali che attraversa l’Europa e arriva fino all’Italia. È questa la galassia finita nel mirino dell’Egitto, che ha disposto l’inserimento di 35 organizzazioni nelle liste nazionali del terrorismo per cinque anni. Una decisione che accende i riflettori sull’architettura dell’islam politico europeo e sui suoi collegamenti con la Fratellanza Musulmana.

Tra le realtà indicate nel provvedimento compare anche un’organizzazione operante in Italia, mentre nell’elenco figurano alcune delle principali strutture continentali che, nel corso degli ultimi decenni, hanno contribuito alla formazione degli imam, alla diffusione dell’insegnamento islamico e al coordinamento delle associazioni musulmane.

La decisione, pubblicata il 10 novembre nella Gazzetta ufficiale egiziana, è stata adottata dalla seconda sezione penale del tribunale del Cairo, con sede a Badr, nell’ambito del procedimento numero 11108 del 2026. Il provvedimento riguarda organizzazioni attive in Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Svezia e Italia. Il Cairo le colloca all’interno del perimetro delle strutture riconducibili alla Fratellanza Musulmana, movimento dichiarato terroristico dalle autorità egiziane nel 2013.

Il dato più significativo, per quanto riguarda il nostro Paese, è la presenza nell’elenco di una realtà indicata come “Lega islamica in Italia”. Una denominazione che compare tra le organizzazioni colpite dal provvedimento e che apre un interrogativo sulla rete associativa islamica operante sul territorio nazionale.

Al centro del sistema compare il Consiglio dei Musulmani d’Europa, erede della Federazione delle organizzazioni islamiche in Europa, conosciuta con l’acronimo FIOE. Si tratta di una delle principali strutture di coordinamento dell’associazionismo islamico continentale, storicamente descritta da diversi studi come vicina alla Fratellanza Musulmana. La federazione ha riunito nel corso degli anni associazioni nazionali formalmente autonome, contribuendo alla costruzione di una rete capace di sviluppare iniziative comuni e di rappresentare le comunità musulmane in diversi contesti istituzionali.

La rete europea non si sviluppa solo attraverso le moschee, ma anche mediante organismi specializzati che operano in settori strategici per la vita delle comunità religiose. Nell’elenco egiziano compaiono infatti il Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca, il Consiglio europeo degli imam, il Consiglio europeo della famiglia musulmana, il Consiglio europeo delle donne musulmane e il Forum islamico europeo degli studenti. Organismi che intervengono in ambiti differenti, dalla formazione religiosa alle questioni familiari, fino all’organizzazione delle attività rivolte alle nuove generazioni.

Uno dei centri più importanti di questa architettura è il Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca. Fondato nel 1997, l’organismo elabora orientamenti giuridico-religiosi destinati ai musulmani residenti in Europa. Le sue pronunce affrontano questioni legate al matrimonio, alla famiglia, ai rapporti sociali e all’applicazione delle prescrizioni islamiche nei Paesi occidentali. Non possiede poteri giudiziari negli ordinamenti europei, ma può esercitare un’influenza religiosa sulle comunità che ne riconoscono l’autorità.

Un altro settore centrale è quello della formazione. Nell’elenco compare l’Istituto europeo di scienze umane, comprese le sue articolazioni. Nato nell’ambiente della FIOE, l’istituto ha sviluppato attività dedicate allo studio delle discipline islamiche e alla preparazione di figure religiose. La formazione degli imam rappresenta un passaggio fondamentale perché consente di incidere sugli orientamenti religiosi trasmessi all’interno delle comunità e sulla preparazione di chi assume ruoli di guida nei luoghi di culto.

Il collegamento con l’Italia si inserisce in questa dimensione europea. Nel nostro Paese l’organizzazione dell’islam è passata attraverso la nascita di associazioni studentesche, centri culturali, federazioni nazionali e organismi dedicati alla gestione dei luoghi di culto. Tra le realtà più importanti figura l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia, l’UCOII, costituita nel 1990 e divenuta negli anni una delle principali organizzazioni rappresentative delle comunità musulmane. I rapporti storici tra l’UCOII e l’ambiente della FIOE sono stati oggetto di numerosi studi sull’islam politico europeo.