L’imam di Segrate e il mistero sui fondi per gli ospedali

Il cerchio attorno agli uomini accusati di aver finanziato Hamas si stringe. Ieri la Corte di Cassazione ha rigettato anche i ricorsi presentati da Riyad Albustanji e Yasere Elasaly, quest’ultimo gestore della filiale milanese dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp), l’organizzazione finita al centro dell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti all’organizzazione terroristica palestinese. Entrambi avevano impugnato i provvedimenti relativi alla custodia cautelare in carcere, dove si trovano dal 27 dicembre 2025, così come Mohammad Hannoun (considerato il vertice della cellula in Italia) e Raed Dawoud. La decisione della Suprema Corte rappresenta un ulteriore passaggio giudiziario significativo, mentre il procedimento si avvicina alla decisione sul rinvio a giudizio degli imputati.

Ma è proprio seguendo la rete delle associazioni islamiche lombarde, e in particolare i rapporti con Mohammad Hannoun, che emergono nuovi elementi riferibili alla sua rete. Dopo il caso dell’imam di Segrate Ali Abu Shwaima, il cui nome compare nell’elenco egiziano dei soggetti designati come terroristi, Il Giornale ha ricostruito un altro capitolo delle attività di raccolta fondi promosse dalle moschee milanesi. Questa volta non si tratta delle donazioni per la Palesina, ma di una campagna organizzata durante l’emergenza Covid, quando la moschea di Segrate annunciò di aver raccolto 31.207 euro per gli ospedali della regione. A documentarlo sono alcuni post dell’aprile e nel maggio 2020 sulla pagina Facebook del centro islamico: l’iniziativa, intitolata «Milano chiama Ora tocca a noi», invitava moschee e associazioni islamiche a contribuire economicamente all’emergenza. Il 14 maggio veniva celebrato il raggiungimento di uno degli obiettivi: «Un grande traguardo alhamdulillah», si leggeva nel messaggio che accompagnava il manifesto con l’elenco dei contributi. Diecimila euro attribuiti a una delle realtà partecipanti, cinquemila a un altro centro islamico, 4.500 euro a un’ulteriore associazione, 4.000 a un altro organismo, poi 2.407 alla Comunità culturale della Fratellanza, oltre ad altri contributi da 2.000, 1.000, 800 e 500 euro. Ma c’erano anche diversi volantini in cui veniva indicato l’iban su cui fare i versamenti. Ma a distanza di oltre sei anni ci chiediamo quali strutture sanitarie abbiano ricevuto quelle somme. È una delle domande che abbiamo rivolto ad Abu Shwaima che, contattato da Il Giornale, aveva risposto con un generico «ospedali di Milano». Quali ospedali, precisamente? «Non so se era un fondo che distribuiva a tutti gli ospedali». Una risposta che non permette di individuare i beneficiari delle donazioni. Né, sulla base del materiale esaminato, è possibile stabilire se le somme siano state versate e soprattutto a chi.