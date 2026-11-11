“Loro vogliono la patrimoniale, noi tagliamo le tasse e aboliamo il bollo auto”. Meloni inchioda la sinistra - VIDEO

“Bollo auto: gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando che “in questi giorni” racconterà “attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese”.

“Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? – esordisce la premier nel primo video della serie – Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto. Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata”.

“È una misura – afferma Meloni – che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti”.