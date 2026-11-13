Manovra, niente tagli alla scuola e si va verso più fondi per la sanità. Ma Landini sciopera lo stesso

“Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara plaude alla decisione del governo di rivedere l’intervento previsto in manovra.

Grande soddisfazione viene espressa anche dai sindacati. “Una buona notizia c’è. Il governo ha detto che i tagli sulla scuola saltano”, esulta il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro tra governo e sindacati sulla manovra a Palazzo Chigi. “Sulla sanità abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo”, aggiunge il segretario della Uil. Bombardieri, poi, critica il governo: “C’è una questione di giustizia sociale per la quale i soldi delle pensioni vanno utilizzati per rivalutare le pensioni. Insistiamo: c’è da riprendere e reinserire opzione donna”. E ancora: “Bisogna dare risposta alle donne che hanno sacrificato spesso la loro vita lavorativa per assistere e per i problemi che avevano in famiglia e insistiamo sulla necessità di istituire una pensione di garanzia per i giovani che ancora continuano ad entrare nel mondo del lavoro con situazioni di precarietà e di lavoro mal pagato”. Bombardieri, poi, insiste: “Per quello che ci riguarda continueremo con le nostre iniziative di mobilitazione per convincere il governo che quegli 800 milioni che ci sono devono essere utilizzati subito”. ll leader di Ugl, Paolo Capone, invece, sul tema conferma che “c’è stata un’apertura da parte del governo’’ sul fronte delle rivalutazioni delle pensioni. E chiosa: ‘’Anche noi abbiamo l’auspicio che si potessero allargare oltre le 4 volte il minimo. Ne ha preso atto il ministro Giorgetti nella replica, ora vediamo se nel proseguimento dell’iter della manora sarà rispettato’’.

“Sul tema della scuola cogliamo un risultato importante, il problema sembra essere risolto: i tagli sono rientrati”, gli fa eco la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. Che, poi, aggiunge: “Sulla sanità il governo sta continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità. Il governo sta cercando ulteriori risorse per la sanità, stanno approfondendo dei capitoli e speriamo che ci possa essere una risposta positiva”.

Di tenore completamente opposto è l’atteggiamento della Cgil che parla di “incontro cortese ma politicamente inutile”. Il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari attacca: “Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20″. E conclude: “Contestiamo l’impianto complessivo, serve tutt’altra politica economica per affrontare i problemi del Paese”.