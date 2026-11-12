Matteo Perego di Cremnago: “Avanti coi militari. Lotta ai graffitari e accordi virtuosi con i costruttori”

Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa proposto da Fi come candidato sindaco del centrodestra. Mario Calabresi, tra i possibili sfidanti Pd, sostiene che «la città sembra in stato d’emergenza, in San Babila trovi tre blindati, 20 parà». Cosa risponde?

«Che forse vive su Marte. La presenza dei militari è un bellissimo manifesto di libertà ritrovata per i cittadini, li ho visti fermarsi a salutare e ringraziare i parà, portano sicurezza e l’impatto dopo i disordini del 17-18 ottobre è significativo».

Anche l’altro sfidante, il Pd Pierfrancesco Majorino, boccia la proroga dei 500 soldati fino a marzo. La sinistra è allergica ai militari?

«Intanto la scadenza era al 31 dicembre e la proroga garantisce un presidio maggiore, con pattugliamenti dinamici, a Capodanno e durante tutte le feste. Il rafforzamento di Strade Sicure, con presidi non solo nelle vie del centro ma in altri quartieri, è solo positivo. L’emergenza non nasce il 17-18 ottobre, si erano verificati già tanti casi di violenza soprattutto da parte di ragazzi italiani di seconda generazione. L’esercito ha effetto anche deterrente. Il tema sicurezza non è nel dna del Pd, la giunta ha nascosto per anni la polvere sotto il materasso ma vivere serenamente è la prima domanda dei milanesi».

Le aggressioni coi coltelli sono frequenti, l’esercito potrà controllare anche le zone della movida?

«Assolutamente sì, l’impiego fa capo al prefetto ma nelle interlocuzioni ho rappresentato l’importanza di dislocarli anche a Rogoredo, Selinunte».

Da sindaco avrebbe competenza sui vigili, cosa farebbe?

«Serve una legge speciale, Milano Capitale economica, sociale e culturale, che conferisca più poteri ai vigili, semplificazione burocratica, fiscale».

La Procura ha chiesto l’archiviazione per Sala, Catella e altri.

«Bene, siamo sempre stati garantisti e spiace che siano state coinvolte istituzioni e importanti player che hanno contribuito alla rigenerazione urbana».

Calabresi e Majorino hanno lanciato la battaglia alle «lobby del cemento», come gestirebbe lo sviluppo?

«Milano ha bisogno di regole chiare perché ci sono 4.500 famiglie che hanno investito nella casa in cantieri bloccati. Ci siamo battuti per una norma che potesse superare le interpretazioni di leggi che del 1942 e garantisse uno sviluppo urbanistico più omogeneo. Quando ti accordi con un gruppo privato per una grande rigenerazione in Zona 1 devi farti garantire che ci sia un investimento, soprattutto edilizia a prezzi calmierati per il ceto medio, in un altro Municipio».

Tre idee per la mobilità?

«Riaprire alle moto le corsie preferenziali vietate, nuovi parcheggi interrati e non condivido le Ztl o progetti come la piazza tattica a Bruzzano che hanno fatto crollare il fatturato degli esercizi».

E come si migliora il verde?

«La sinistra parla tanto di patrimoniali, tasse per i ricchi. Ho un approccio diverso: sediamoci con privati, aziende di design e chiediamo un contributo ad esempio per valorizzare parchi che oggi sono senza identità e possono diventare luoghi di bellezza, attrattivi. Con il cambiamento climatico saranno sempre più frequentati e le grandi aziende hanno tutto l’interesse in termini reputazionali a dare un contributo alla città».

Sul nuovo stadio la sinistra ancora litiga.

«Sono un cultore delle grande opere e il progetto è un’opportunità per rigenerare il quartiere, avrà un impatto acustico molto inferiore, vivrà tutta la settimana creando indotto. É follia essere contrari. Da sindaco lo sosterrei, ovviamente con tutta l’attenzione al processo costruttivo e alla tutela dell’ambiente».

Ha già in mente qualche progetto simbolo?

«Milano deve diventare la Palo Alta italiana, un polo attrattivo di start up, i giovani da tutta Europa devono venire a fare impresa, innovazione legata all’IA. Ma deve essere anche la città che non lascia indietro nessuno. Mi ha sempre colpito e importerei da Dubai i distributori di pane gratuito per le strade. E linea dura contro i graffiti».

Quando la scelta del nome?

«É l’unica cosa a cui non posso rispondere, ovviamente prima si chiude meglio è. Ma a sinistra vedo il caos, più candidati che ricette. Io, Silvia Sardone e Maurizio Lupi stiamo già lavorando tutti sulle proposte e abbiamo un programma in larghissima parte condiviso».