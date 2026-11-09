Mazzali: “Milano ritrovi la sicurezza per difendere la sua reputazione internazionale”

Dalla sicurezza urbana alla gestione dei flussi turistici, fino ai nuovi equilibri politici in Consiglio regionale. In questa intervista rilasciata a Il Giornale, la consigliera in Regione Lombardia Barbara Mazzali traccia un bilancio delle principali sfide che attendono la Lombardia e Milano,mettendo al centro la vivibilità dei quartieri, la tutela del tessuto economico e la difesa della reputazione internazionale della città. Tra analisi concrete e visione strategica, il punto sui temi caldi dell’agenda regionale e i motivi del suo recente passaggio a Forza Italia.

Con un background professionale orientato alla consulenza per la sicurezza pubblica e privata, quali sono i temi su cui le Regioni dovrebbero fare di più sul fronte della percezione e della sicurezza concreta?

Credo che il primo errore sia continuare a distinguere la sicurezza reale da quella percepita, quasi che la seconda fosse soltanto una questione psicologica. La percezione di insicurezza nasce molto spesso dall’esperienza quotidiana. Una donna che ha paura di rientrare sola la sera, un anziano che rinuncia a uscire, un commerciante che teme per la propria attività sono segnali che la politica non può ignorare. Per esperienza professionale so che la sicurezza non si costruisce soltanto aumentando i controlli, che pure sono indispensabili, ma soprattutto attraverso la prevenzione, la conoscenza del territorio e il coordinamento tra istituzioni. Le Regioni, pur non avendo competenze dirette sull’ordine pubblico, possono fare molto di più. Penso al sostegno alle Polizie locali, a sistemi di videosorveglianza integrati, alla riqualificazione delle aree degradate e a una collaborazione sempre più efficace tra amministrazioni locali e autorità di pubblica sicurezza. Ma farei un passo ulteriore: la sicurezza dovrebbe diventare un criterio fondamentale nella progettazione delle città. Quando realizziamo una stazione, un quartiere o una nuova infrastruttura dovremmo preoccuparci fin dall’inizio di come quegli spazi saranno vissuti e presidiati. La sicurezza non può essere un intervento successivo, quando il problema è già esploso. Deve diventare parte integrante della cultura amministrativa e della programmazione territoriale.

Concentrandosi su Milano, secondo lei quali sono le criticità principali della città?

Milano rimane una città straordinaria, ma credo che negli ultimi anni si sia creato uno squilibrio tra la velocità della sua crescita economica e la capacità dell’amministrazione comunale di governarne le conseguenze sociali e urbane. Abbiamo una città che compete con le grandi Capitali europee per attrattività, investimenti, moda, design e finanza, ma che contemporaneamente mostra fragilità nella gestione dello spazio pubblico, nella sicurezza urbana e nella qualità della vita quotidiana. Penso alle stazioni, ad alcune zone della movida, alle periferie e a quei luoghi dove il degrado rischia di diventare una condizione quasi accettata. Su questo credo che l’amministrazione Sala debba assumersi una responsabilità politica precisa. Non si può rivendicare, giustamente, il successo internazionale di Milano senza interrogarsi con altrettanta determinazione sulle condizioni in cui vivono quotidianamente i milanesi. C’è poi una questione che considero particolarmente delicata: la violenza giovanile. Le aggressioni, i comportamenti di gruppo e il coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani ci dicono che non siamo di fronte soltanto a un problema di ordine pubblico, ma anche educativo e sociale, sul quale il Comune può incidere attraverso le proprie politiche territoriali. Non penso che Milano sia diventata una città invivibile. Sarebbe ingeneroso e poco credibile. Credo però che negli ultimi anni si sia prestata molta attenzione alla sua immagine internazionale e non sempre altrettanta alla vivibilità dei quartieri.

A livello di sicurezza, Milano ha subito un deterioramento sensibile in pochi anni. Come si potrebbe agire per ridare fiducia ai cittadini?

La fiducia non si recupera con dichiarazioni rassicuranti, ma con risultati che i cittadini possano riconoscere nella loro quotidianità. Milano presenta criticità importanti, confermate anche dai dati sui reati denunciati. Naturalmente una grande città internazionale concentra flussi di persone molto superiori alla popolazione residente, ma questa considerazione non può diventare un alibi. Credo che sia necessario distinguere con chiarezza le responsabilità. Il Governo e le forze dell’ordine svolgono una funzione fondamentale nella tutela della sicurezza pubblica, mentre l’amministrazione comunale ha strumenti e competenze specifiche per intervenire sulla sicurezza urbana, sul degrado e sulla gestione degli spazi pubblici. Il sindaco Sala ha mantenuto direttamente la responsabilità politica della sicurezza urbana e della Polizia locale. È quindi legittimo chiedersi se le scelte compiute siano state sufficienti e, soprattutto, quali risultati abbiano prodotto. Non basta aumentare il numero delle telecamere o annunciare nuovi interventi se poi i cittadini continuano a percepire alcune aree come insicure. Io credo che Milano abbia bisogno di un piano pluriennale di sicurezza urbana, con una mappatura aggiornata delle criticità, interventi differenziati per quartiere e obiettivi verificabili, in piena collaborazione con le autorità statali. E aggiungo una considerazione politica: la sicurezza non dovrebbe mai diventare terreno di contrapposizione ideologica. Servono pragmatismo, capacità amministrativa e la volontà di affrontare i problemi senza minimizzarli. La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è uno dei presupposti fondamentali della libertà individuale. Una città veramente liberale è quella nella quale tutti possono vivere senza paura, indipendentemente dal quartiere in cui abitano o dalle proprie condizioni economiche.

Davanti ai saccheggi e alle devastazioni in città, che hanno causato milioni di euro di danni, secondo lei quali possono essere le risposte da mettere in campo?

Credo che le immagini delle devastazioni a Milano rappresentino qualcosa di molto grave, non soltanto per i danni economici, ma per il significato che assumono in una città che vuole essere una Capitale europea. Il diritto di manifestare è un principio costituzionale irrinunciabile, ma non può diventare una copertura per comportamenti criminali. La libertà di esprimere il dissenso finisce dove comincia la violenza contro le persone e contro i beni altrui. E su questo non dovrebbero esserci ambiguità politiche. Lo Stato deve continuare a garantire una risposta ferma attraverso le proprie autorità di pubblica sicurezza e gli strumenti previsti dalla legge. Ma credo che anche il Comune debba interrogarsi su come contribuire alla prevenzione dei rischi e sulla capacità di proteggere e sostenere il tessuto economico della città, nel rispetto delle competenze di ciascuno. Trovo profondamente ingiusto che un commerciante debba sostenere le conseguenze economiche di violenze che non ha provocato. Per questo ritengo necessario valutare misure straordinarie di sostegno e strumenti per ottenere, quando possibile, il risarcimento dai responsabili. Mi preoccupa anche il coinvolgimento di giovanissimi. Quando la violenza diventa una forma di appartenenza o di affermazione personale significa che esiste un problema educativo e sociale profondo, che riguarda le famiglie, la scuola e le istituzioni. Questo naturalmente non attenua le responsabilità individuali. Al contrario, educare alla responsabilità significa anche comprendere che ogni comportamento ha delle conseguenze. Uno Stato autorevole non è quello che alza maggiormente la voce, ma quello che dimostra che le regole valgono per tutti e vengono fatte rispettare. È questa autorevolezza che dobbiamo difendere.

Crede che possano esserci ripercussioni a livello turistico?

Sì, e sarebbe un errore sottovalutarle. Avendo avuto responsabilità dirette nel settore turistico, conosco bene quanto la reputazione di una destinazione incida sulle scelte dei viaggiatori internazionali. Oggi il turismo è un mercato globale estremamente competitivo. Una città viene scelta per il suo patrimonio culturale, per i servizi e per la qualità dell’accoglienza, ma anche per la sicurezza che riesce a garantire. Milano ha costruito negli anni un’immagine internazionale straordinaria, legata alla moda, al design, alla cultura e al business. È un patrimonio che ha un enorme valore economico.Non penso che singoli episodi, per quanto gravi, possano comprometterne l’attrattività. Il rischio nasce quando questi fatti si ripetono e, attraverso i media internazionali e le piattaforme digitali, finiscono per costruire una narrazione negativa della città. Per questo considero la sicurezza anche una componente fondamentale della politica turistica. E credo che l’amministrazione comunale debba prestare alla qualità dell’accoglienza e alla vivibilità urbana la stessa attenzione che dedica alla promozione internazionale di Milano. Non possiamo investire risorse per attrarre visitatori dall’estero e poi sottovalutare la qualità della loro esperienza quotidiana, a cominciare dalle stazioni, dai trasporti e dagli spazi pubblici. L’attrattività di una città si costruisce nel tempo, mentre la sua reputazione può essere danneggiata molto rapidamente. E oggi la fiducia è uno dei principali fattori di competitività di una destinazione.

Qual è il bilancio sui flussi turistici in Lombardia e quali mercati internazionali ritiene prioritari per il futuro?

Il bilancio è decisamente positivo e conferma una trasformazione che, quando mi occupavo direttamente di turismo, consideravo strategica: la Lombardia non è più soltanto una grande regione industriale con importanti attrazioni turistiche, ma una destinazione internazionale a tutti gli effetti. Nel 2025 abbiamo superato i 22 milioni di arrivi e raggiunto quasi 57 milioni di presenze, con una crescita di circa il 7% rispetto all’anno precedente. Un dato particolarmente significativo è che oltre il 68% dei pernottamenti proviene dalla domanda straniera. Ma credo che oggi occorra fare un salto di qualità. Non possiamo continuare a misurare il successo soltanto attraverso il numero degli arrivi. Dobbiamo chiederci quanto valore economico produce il turismo, quanto ne rimane sui territori e quali opportunità genera per le imprese e per l’occupazione. Sul piano internazionale consoliderei innanzitutto i mercati europei, soprattutto Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, fondamentali per i laghi, la montagna e il turismo culturale ed enogastronomico. Gli Stati Uniti rimangono strategici, per la capacità di spesa e l’interesse verso il lusso, la cultura e il Made in Italy. Guarderei poi con particolare attenzione ai mercati asiatici e del Golfo, soprattutto nei segmenti a maggiore valore aggiunto. La vera sfida, però, riguarda il metodo. Non possiamo promuovere la Lombardia nello stesso modo in tutti i Paesi. Occorre conoscere meglio la domanda, utilizzare i dati e costruire offerte mirate, valorizzando anche le destinazioni meno conosciute.L’ho sempre sostenuto: il turismo è un’industria, con una propria filiera economica, capace di produrre occupazione, investimenti e internazionalizzazione. E come ogni industria ha bisogno di programmazione, formazione, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato. La prossima sfida non sarà soltanto attrarre più turisti, ma fare in modo che ogni presenza generi più valore per l’intera Lombardia.

Come si bilancia la promozione delle grandi mete, Milano e i laghi, con la valorizzazione dei borghi, delle aree montane e dell’enogastronomia locale?

Credo che dobbiamo superare l’idea che esistano due turismi contrapposti: quello delle grandi destinazioni internazionali e quello dei territori cosiddetti minori. Per me non esistono territori minori, ma territori con livelli differenti di riconoscibilità e organizzazione dell’offerta turistica. Milano, il lago di Como, il Garda e le grandi località montane sono straordinarie porte d’accesso alla Lombardia. Dobbiamo utilizzare questa capacità di attrazione per creare opportunità anche nel resto della regione. Un turista americano che arriva a Milano per la moda o il design potrebbe essere interessato a trascorrere qualche giorno in Franciacorta, a visitare un borgo storico, a scoprire un laboratorio artigiano o a vivere un’esperienza enogastronomica autentica. Ma questa opportunità non nasce da sola. Servono collegamenti, servizi, proposte integrate e una promozione capace di raccontare il territorio nella sua interezza. C’è poi un aspetto che considero fondamentale: il turismo diffuso può contribuire concretamente a contrastare lo spopolamento delle aree interne, creando opportunità per i giovani, per gli artigiani e per le piccole imprese. Naturalmente dobbiamo evitare che ogni territorio venga trasformato in una destinazione di massa. La qualità deve prevalere sulla quantità, soprattutto dove gli equilibri ambientali e sociali sono più delicati. Io immagino una Lombardia capace di accompagnare il visitatore dalle destinazioni più conosciute verso quelle ancora da scoprire, senza snaturare l’identità dei luoghi. Perché il vero turismo di qualità non è quello che consuma un territorio, ma quello che contribuisce a mantenerlo vivo.

Di recente si è parlato del suo passaggio da Fratelli d’Italia a Forza Italia in Consiglio regionale. Quali motivi e quali obiettivi politici hanno guidato questa scelta?

La mia è stata una scelta di convinzione e di prospettiva. Non ho mai interpretato la politica come una semplice appartenenza a una sigla, ma come la possibilità di contribuire concretamente a un progetto nel quale riconoscermi. Il mio percorso politico e istituzionale mi ha portata a maturare una sensibilità sempre più vicina alla cultura liberale, popolare ed europeista di Forza Italia. Mi riconosco in una visione nella quale la libertà individuale, il merito, l’iniziativa privata, il ruolo delle imprese e la responsabilità delle istituzioni sono elementi fondamentali dello sviluppo economico e sociale. Credo che oggi Forza Italia abbia una funzione particolarmente importante anche all’interno del centrodestra: rappresentare una cultura di governo pragmatica, moderata nei toni ma determinata nelle scelte, capace di parlare al mondo produttivo, ai professionisti, al ceto medio e agli amministratori locali. È una visione che ritrovo nel progetto politico costruito da Silvio Berlusconi e che oggi Antonio Tajani porta avanti, con un’identità saldamente europea e atlantica. Per me conta molto anche il metodo. Ho sempre pensato che la buona politica debba costruire, non limitarsi a contrapporsi; debba saper ascoltare, ma anche decidere, senza trasformare ogni confronto in una battaglia ideologica. In Lombardia ci sono sfide importanti sulle quali voglio continuare a impegnarmi: la competitività delle imprese, la semplificazione amministrativa, la valorizzazione delle autonomie, le infrastrutture, la sicurezza e le opportunità per le nuove generazioni. Proprio sui giovani ho voluto promuovere una proposta di legge sulla valutazione di impatto generazionale, perché credo che le decisioni di oggi debbano essere valutate anche per le conseguenze che avranno su chi verrà dopo di noi.

Il mio obiettivo è contribuire a rafforzare una Forza Italia radicata nei territori, autorevole nelle istituzioni e capace di attrarre nuove competenze e nuove energie. Non mi interessa una politica che si esaurisca nella gestione del consenso. Mi interessa una politica che produca risultati e sappia costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide future. Ho scelto Forza Italia perché credo che il liberalismo, il riformismo e la cultura di governo rappresentino oggi una risposta concreta alle trasformazioni della nostra società. Non è stata una scelta contro qualcuno, ma a favore di un progetto politico nel quale credo e al quale voglio dare il mio contributo.