Su «Homes» il sindaco ci ha messo la faccia. E ha fatto bene. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’artista israeliano Yuval Avital e Fondazione Arca che mette in mostra in piazza Scala sei alloggi-scultura che raccontano storie di senzatetto e invita a chiedersi cosa significhi avere o non avere una casa, infatti merita. Nei prossimi giorni Giuseppe Sala e altri personaggi famosi appariranno nei poster della campagna che ricorderà come la casa venga prima di ogni cosa. E come non essere d’accordo? Certo che, anche se è solo un diabolico tiro del destino, il pensiero va a quelle 4.500 famiglie che ormai da un paio d’anni vedono le loro case congelate dalle inchieste sull’urbanistica e dallo stallo che ha paralizzato Palazzo Marino che dovrebbe dare il via libera alle procedure di riavvio dei cantieri. Bisognerebbe mettersi nei loro panni per capire quale sarà lo stato d animo di fronte al poster del sindaco che ricorda: «Prima la casa, poi tutto il resto». Suona un po’ come una beffa. Anche perchè per avere risposte le famiglie sospese hanno chiesto più volte di essere ricevuti in Comune, hanno anche occupato un cantiere con tende e bivacchi e sabato scorso hanno «bussato» alle porte di Palazzo Marino ma inutilmente. La campagna a sostegno del progetto Arca è una cosa nobile e nulla ha a che spartire con le vicende urbanistiche della città ma forse, come ripete chi è rimasto prigioniero di una storia sempre più kafkiana, spesso chi osserva da fuori non si rende conto di cosa significhi davvero il blocco di un cantiere che non è solo cemento fermo. Congela i risparmi, i sacrifici, i progetti di una vita. Significa vivere in un limbo in cui il futuro dipende solo da decisioni altrui. E le famiglie sospese si aspettano che il sindaco metta a faccia anche su questa storia. Già da venerdì.