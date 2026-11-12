Monoclonali e trial gratuiti in pandemia, anche Rezza smentisce Speranza

«L’adozione o meno di un obbligo vaccinale spetta esclusivamente alla politica, la scienza propone le misure tecnico-sanitarie, ma la decisione finale di renderle obbligatorie per legge appartiene ai decisori politici». Dall’audizione in commissione Covid dell’ex Dg della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza dell’altra sera, finita quasi nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre (non senza scontri, sospensioni e polemiche) arriva l’ennesima sconfessione per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, che in questi anni ha sempre detto di aver «anteposto la scienza alla politica» durante il Covid. Ma non era vero nulla, come confermano ormai sempre più scienziati anche sulla campagna vaccinale, condotta nascondendo effetti avversi anche letali di cui il governo di Giuseppe Conte sarebbe stato perfettamente a conoscenza.Il capitolo più doloroso, oltre ai vaccini, resta quello dei monoclonali e dei mancati trail sperimentali con 10mila dosi messe a disposizione dal colosso Usa Eli Lilly che l’Italia ha rifiutato per puntare sul fallimentare esperimento dei monoclonali «made in Italy» della società toscana in orbita Pd Tls, oggi in causa con il ministero della Salute. Secondo Rezza - che dopo una serie di risposte evidentemente un po’ evasive alle domande della capogruppo Fdi Alice Buonguerrieri, probabilmente pensando di non essere sentito, si era persino rivolto al presidente minacciando di lasciare l’audizione («o me ne vado») - l’allora ministro della Salute Roberto Speranza era perfettamente a conoscenza della possibilità di ricevere gratuitamente i monoclonali Eli Lilly, ma scelse deliberatamente di rifiutare questa offerta, come ha ribadito durante l’audizione di Rezza il senatore Fdi Antonella Zedda. «Sapeva che si trattava di una donazione, gliene parlai io anche più di una volta, potrei averlo sollecitato sia di persona che al telefono. Alla donazione ci tenevo particolarmente - ribadisce Rezza - avere dei farmaci a disposizione per la popolazione lo ritenevo importante. Il ministro con me sembrava molto convinto, penso che ne abbia parlato direttamente con Nicola Magrini (allora numero uno Aifa, ndr) ma non si impose con noi per trovare una soluzione che permettesse l’immissione di quei monoclonali. Si limitò a chiedere ad Aifa».Una versione che smentisce Speranza ma anche l’Agenzia italiana del farmaco, che sosteneva di non aver «mai ricevuto alcuna proposta di cessione gratuita, uso compassionevole né fornitura per studi clinici dell’anticorpo monoclonale Bamlanivimab da parte dell’azienda Eli Lilly». Rezza ha più volte dichiarato di essere stato favorevole a un trial clinico pragmatico con i monoclonali e ha sottolineato che Speranza non gli ha mai - mai - chiesto di impegnarsi per trovare soluzioni amministrative, regolatorie e autorizzative straordinarie pur di accettare le dosi omaggio di Eli Lilly arrivate grazie all’intercessione dello scienziato italo-americano Guido Silvestri. Farmaci che sarebbero stati una risorsa preziosa in una fase della pandemia - siamo alla vigilia della seconda ondata, la più feroce con 50mila morti - caratterizzata da grande incertezza e scarsità di medicinali specifici per contrastare il Covid (i vaccini arriveranno a fine dicembre), tanto che persino Andrea Antinori dello Spallanzani e il predecessore di Rezza Ranieri Guerra avrebbero fatto il possibile per agevolare questa sperimentazione e predisporre i protocollo di una cura salvavita, bocciata per un cavillo (l’ok di Ema) da Aifa il 22 dicembre 2020 che mesi dopo se l’è rimangiato, tanto che le 10mila dosi Eli Lilly le abbiamo ricomprate a duemila euro l’una.Come sappiamo, a spingere Aifa a cambiare radicalmente idea mesi dopo sarebbe stato il nuovo presidente Giorgio Palù, virologo che di questo errore non suo si scusò in commissione Covid. È lo stesso Palù che, come ricordato in audizione in commissione Covid il virologo della Emery University Silvestri, il giorno stesso della pubblicazione di quel comunicato al telefono si scuso con lui a nome di Aifa, dicendo «lo so benissimo che non sono cose vere». Durante l’audizione dell’altra sera, la Zedda ha ricordato all’ex Dg della Prevenzione che in una e-mail del 2 novembre 2020 Rezza scriveva a Silvestri, Guerra ed Antinori: «Il ministro ha detto di andare avanti». Rezza non ha negato, ma non ricorderebbe la telefonata del 20 ottobre 2020 per avvertirlo del fatto che sulla donazione delle 10mila dosi Aifa avrebbe cambiato idea in corsa perché l’introduzione di quei monoclonali avrebbero potuto «dare fastidio» a Toscana Life Sciences, società toscana su cui Speranza, il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri e l’allora ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli avevano dato milioni e milioni di euro per monoclonali mai arrivate. Ma Rezza ha però confermato di aver detto a Silvestri «di essere pronto a combattere nella riunione del 29 ottobre 2020», ovvero nove giorni dopo il mancato ok, «per convincere chi non era d’accordo».D’altronde, il giorno prima della riunione del 29 era stato pubblicato uno studio in cui si sosteneva che quei monoclonali riducessero le ospedalizzazioni. «Da parte mia e da parte di chiunque aveva appoggiato Silvestri, c’era la forte convinzione che a fronte di nessuna terapia sarebbe stata una cosa ottima avere a disposizione quei monoclonali. Quei risultati pubblicati il 28 ottobre 2020 erano molto promettenti - è stata la versione di Rezza - pur se preliminari, ma promettenti, soprattutto a fronte della terapia domiciliare a base di tachipirina o Fans». «Fratelli d’Italia intende approfondire le ragioni che hanno portato il governo Conte II a rifiutare questa opportunità gratuita, è stata una vergogna», ha detto il senatore Zedda, che ha ricordato come 380 milioni di fondi pubblici siano stati destinati per la sperimentazione di monoclonali che non sarebbero mai stati prodotti.Il Pd protesta per il modo in cui è stata condotta l’audizione, tanto che la capogruppo dem in commissione Covid Debora Serracchiani ha annunciato il boicottaggio delle audizioni da parte del suo gruppo. «Ma un membro dem era presente all’audizione di Rezza», sottolinea la Zedda, secondo cui «questo episodio evidenzia una mancanza di comunicazione e coordinamento interno al gruppo parlamentare del Pd in merito alle attività della commissione». «Esprimo piena solidarietà al professor Giovanni Rezza per il trattamento che ha denunciato di aver subito durante la sua audizione - fa eco Ylenia Zambito, anhe lei assente - la commissione ormai ha smarrito la propria funzione istituzionale. Servono rispetto per la scienza, serietà istituzionale e investimenti nella sanità pubblica, non interrogatori condotti come se medici e scienziati fossero degli imputati. È inaccettabile che chi ha lavorato per proteggere la salute degli italiani durante la pandemia debba oggi difendersi da atteggiamenti ostili e pregiudizi ideologici», è la conclusione della Zambito. Che però su monoclonali, Tls e trial gratuiti rispediti negli Usa non dice una parola.