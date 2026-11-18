La mostra per il centesimo anniversario dalla nascita di Pino Rauti, inaugurata a nel complesso storico Vicolo Valdina di Montecitorio, continua a far discutere.

Fonti Palazzo Montecitorio rivelano che la Camera ha chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all’ideologia fascista. Contro la mostra si era subito schierata il presidente della Fondazione “Memoria della Deportazione”, Floriana Maris che, in un comunicato, attacca: “La Camera dei Deputati, uno dei massimi organi che rappresentano la Repubblica italiana e il sistema democratico, nati dalla Resistenza e dalla Costituzione, non può attribuire legittimazione istituzionale e riabilitare, attraverso il revisionismo storico, l’ideologia posta a fondamento del pensiero di Rauti: l’antidemocrazia e la lotta al sistema parlamentare”. A destare scandalo, infatti, è il patrocinio gratuito del ministero della Cultura e alcuni simboli esposti, oltre a una serie di video nei quali Rauti rivendicava di essere “orgogliosamente missino”. Anche l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l’Associazione Nazionale ex Deportati, l’Anpi e la Fondazione Vittorio Occorsio criticano fortemente la mostra. La segretaria del Pd Elly Schlein, invece, definisce “inaccettabile” la scelta del ministero della Cultura di promuovere un’esposizione che “celebra un uomo che non ha mai rinnegato il fascismo”. Secondo Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, “è ancora più grave che, nell’ambito di questa esposizione, circolino immagini in cui campeggiano esplicitamente simboli e vessilli del fascismo: dalla divisa e dal ritratto di Mussolini alla bandiera della Repubblica Sociale Italiana, fino alle numerose croci celtiche e agli altri simboli del neofascismo italiano. Sono - conclude Braga - immagini che non possono trovare spazio nella casa della democrazia”.

Pronta la replica di Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa e figlia del fondatore della Fiamma Tricolore, secondo cui le celebrazione del centesimo anniversario dalla nascita del padre sono “un’occasione comune per una rilettura della sua eredità culturale e intellettuale”. E poi aggiunge: “La mostra non pretende di riassumere la figura di Pino RAUTI, ma offre suggestioni, attraverso i documenti e gli audio-video, gli oggetti esposti e racconta una figura protagonista della storia della destra italiana del Novecento”. Il deputato meloniano Federico Mollicone afferma: “A chi si sorprende e scandalizza per questo omaggio a Pino Rauti rispondiamo con una battuta: non esiste più l’arco costituzionale”. E ancora: “La storia del Msi, i cui eredi sono al governo della nazione, è parte inalienabile della storia repubblicana e della Costituzione. Se ne facciano una ragione”. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, commenta: “Sono affascinato dal suo piglio innovatore, perché prima di altri denunciò la crisi demografica e si batté per l’ambiente”. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato a Ping Pong su Rai Radio 1, ricorda: “Pino Rauti è stato un parlamentare, io sono sempre per il rispetto di tutti. Rauti va rispettato per il suo ruolo, si possono criticare le sue idee, ma se ci sono state delle mostre di esponenti di democrazia proletaria, ci può essere anche quella per Rauti”. Di diverso avviso l’opinione del deputato di Avs Filiberto Zaratti:”Evidentemente il ministro Tajani non sa cosa dire in merito alle commemorazioni del leader neofascista Pino Rauti, se finisce per giustificarle solo perché Rauti è stato un parlamentare”. E ancora: “Capiamo l’imbarazzo per un ex monarchico e moderno liberale nel dover difendere l’indifendibile, ma in questi casi si può tacere e non rendersi complici di una iniziativa inopportuna, dal tono provocatorio, che infatti ha suscitato la giusta indignazione dei familiari delle vittime delle stragi neofasciste”. Zaratti, quindi, conclude: “Penoso, infine, il riferimento a Democrazia Proletaria, prova evidente che Tajani, nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile tenta di arrampicarsi sugli specchi: lasci stare la storia di Dp, una forza politica che ha saputo stare con forza, passione e dignità nell’arena politica italiana”.

Laura Boldrini parla di “una mostra indegna, costellata di croci celtiche e simboli fascisti”. E aggiunge: “Una vergogna, per la Camera dei deputati della Repubblica nata dalla Resistenza. Non è una contraddizione: quella è la loro storia e quelle sono le loro radici che non rinnegano. La presunta lotta all’antisemitismo è solo un’operazione di facciata il cui vero scopo è soffocare il dissenso e mettere a tacere chi contesta e denuncia i crimini commessi a Gaza e Cisgiordania dal governo israeliano”. Boldrini ricorda che Pino Rauti, in un’intervista alla tv svizzera nel 1971, affermava che “le idee del fascismo sono l’avvenire” e “nella stessa intervista sosteneva di non credere nella democrazia parlamentare”. Gianfranco Fini, a margine del convegno alla Camera ‘La cultura conservatrice’, dichiara: “Chi ha conosciuto Rauti in Parlamento non trova nulla di negativo nell’organizzare un evento che lo ricordi come parlamentare. Era apprezzato anche dagli esponenti della sinistra per la sua capacità di analisi, la profondità del suo pensiero”. L’ex presidente della Camera osserva: “Poi dipende, ovviamente, da come si organizza un evento per ricordare un parlamentare come Rauti. Se, come è stato scritto, l’organizzazione fa ricorso a simbologie o comunque a momenti che nulla hanno a che vedere con la presenza di Rauti in Parlamento, è inevitabile la polemica”. In conclusione, sentenzia: “Giusto rimuovere tali simbologie? Sì, certo”.