Niente sms, colloqui all’aperto: le “precauzioni” di De Gennaro

Telefoni lasciati negli uffici, colloqui sui terrazzi, Whatsapp da evitare, comunicazioni cartacee e bonifiche anti-intercettazione. Sono le precauzioni di Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia, che emergono dal decreto di perquisizione della Procura di Caltanissetta.

Al centro, i rapporti con Salvatore Contorno, ex mafioso e collaboratore di giustizia, nell’inchiesta sul depistaggio di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati cercano responsabilità istituzionali anche superiori all’ex capo della Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. Nel 1989 Contorno fu arrestato con il cugino Gaetano Grado dalla Mobile di La Barbera, mentre era gestito dal Nucleo anticrimine diretto da De Gennaro. Una vicenda intrecciata agli anonimi del «corvo», all’Addaura e alle stragi del 1992. Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe cercato di evitare dichiarazioni di Contorno ai magistrati tramite Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Franco Pacetto, ex ispettore di Polizia. Il primo aprile 2025 apprende delle indagini a suo carico e fa convocare Pacetto tramite la segretaria Beatrice Manzia. L’8 aprile lo incontra al Centro Studi Americani e gli raccomanda di monitorare Contorno. L’interesse arriva agli immobili degli eredi Lombardo, familiari della moglie di Contorno, a Brancaccio: beni occupati dai corleonesi. Pacetto avrebbe trattato la vendita di uno di essi a Gaspare La Mantia, mafioso arrestato nell’operazione «Brasca 4.0». Per gli investigatori, La Mantia sapeva che l’affare era «anche interesse di Giovanni De Gennaro»: un’«assoluta anomalia». Contorno, parlando con l’avvocato Salvino Greco, chiama De Gennaro «padrone» di Pacetto, descritto come sua «longa manus».

L’8 maggio De Gennaro e Pacetto lasciano i cellulari in ufficio e parlano sul terrazzo. Un episodio che Pacetto racconta alla moglie. Le cautele coinvolgono Manzia e l’altra segretaria Stefania Francisetti: «Attenzione ai messaggi», «quando ci sono gli appuntamenti non scrivere». «Utilizziamo la modalità cartacea». Manzia riferisce anche la richiesta di bonificare l’ufficio e di «alzare l’asticella».

Per la Procura di De Luca era un sistema per evitare intercettazioni sui rapporti con Contorno. Il decreto ipotizza infine un «mirato occultamento di documentazione sensibile e solo in parte rinvenuta». Che cosa contenevano le carte mancanti?