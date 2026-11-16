Nuove ciclabili, dal Comune “avanti tutta”: cantieri in piazza Udine, via Foppa e Ghisolfa

Sono partiti da pochi giorni i lavori per il completamento della pista ciclabile sull’asse viario che va da piazzale Lugano a piazza Zavattari. Il nuovo tratto lungo viale Renato Serra e viale Monte Ceneri collegherà le ciclabili attualmente in fase di realizzazione sul ponte della Ghisolfa e tra piazza Stuparich e piazza Zavattari. Come per il ponte della Ghisolfa la nuova ciclabile avrà una corsia per senso di marcia, e sarà realizzata in sede protetta tra la preferenziale dell’autobus e il marciapiede. Dal Comune garantiscono che la carreggiata «manterrà inalterata la capacità di deflusso veicolare». Così come era stato garantito per il primo tratto realizzato, che nella pratica ha dimostrato di non essere esattamente così, visti gli ingorghi e le code che si creano quotidianamente alla base del ponte. «La ciclabile - spiegavano la scorsa primavera dal comitato Bovisattiva - fatta in questo modo crea solo disagi per gli automobilisti e pericoli per i ciclisti. Sarebbe stato più saggio posizionarla sul marciapiede, creando una corsia riservata come in corso Buenos Aires, invece di restringere lo spazio per le vetture». Così tante altre ciclabili realizzate dall’amministrazione come Buenos Aires o quella in via Saint Bon davanti al Centro diagnostico, tanto per citarne due.

Ora alla base del ponte della Ghisolfa proseguono i lavori per la realizzazione della ciclabile: tra via Mac Mahon e il colmo del cavalcavia, sul lato sud, sarà ridotta a una corsia la carreggiata veicolare per consentire la collocazione dei nuovi pali per il filobus. Non sono coinvolte nel cantiere le corsie della sopraelevata e il loro proseguimento sul ponte Bacula. È previsto anche un nuovo impianto di illuminazione, mentre il nuovo impianto semaforico sarà pronto per fine gennaio. Nel frattempo è stato completato ed è percorribile dalla scorsa primavera il tratto della ciclabile dalla sommità del ponte Bacula a piazzale Lugano e viceversa: la realizzazione dell’intero percorso è prevista per la prossima primavera.

In via di realizzazione anche il ciclabile in via Feltre per collegare piazza Udine con il parco Lambro e il completamente del tratto mancante di 250 metri tra le due tratte di via Foppa. Ultimata a ottobre anche la ciclabile di piazzale Caiazzo e qualla di via Boifava. Tra il 2016 eil 2025 è cresciuta la rete ciclabile di 121 chilometri, raggiungendo complessivamente i 336 chilometri (di cui 123 in sede propria, 80 su percorsi in segnaletica e la restante parte in tracciati promiscui) con un incremento del 56%. Eppure i dati dicono che a Milano gli incidenti stradali che coinvolgono ciclisti sono in aumento, passando dai 7.743 del 2024 agli 8.258 incidenti stradali del 2025 con 10.197 feriti e 23 decessi (in calo rispetto ai 38 dell’anno precedente). Complessivamente l’area metropolitana ha contato 13.466 incidenti (contro i 12.741 del 2024), causando 71 morti e 17.085 feriti. Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS-SAPIDATA di novembre 2026, la Lombardia si conferma la regione con il primato negativo per numero di incidenti mortali che coinvolgono ciclisti in Italia, registrando 41 vittime in ambito regionale, di cui 3 registrate sul comune di Milano. Non solo, cresciute anche le aree pedonali che hanno raggiunto 886.032 metri quadrati (+11,2% negli ultimi 5 anni) mentre le zone 30 sono arrivate a 825.234 metri quadrati (+36,3%) rispetto al 2021.

Eppure così come non è diminuito l’inquinamento: se il particolato risulta essere il fattore con la maggiore incidenza, questo non è più costituito dai gas di scarico dei veicoli ma dal particolato secondario frutto dallao sfregamento delle ruote sull’asfalto, ma anche dall’usura dei freni e prodotto da tutti i veicoli, compresi quelli elettrici. Il 2,71% delle emissioni di Pm10 è riconducibile ai veicoli a benzina, il 13,15% ai veicoli diesel, cioè alimentati a gasolio, mentre la parte di Pm10 non generato da combustibile è pari al 28,23%, quasi il doppio di benzina e gasolio messi insieme.