Nuovo Lido, le critiche: “Progetto senz’anima”

È quasi ultimato il progetto del nuovo Lido affidato tramite bando pubblico alla società spagnola Gofit che sta ultimando il restyling dell’area: il complesso riaprirà dopo 8 anni in primavera, mentre la vasca scoperta sarà pronta per l’estate. Il Lido nasce negli Anni Venti con l’idea di realizzare la «città dello sport» e dello svago attorno all’Ippodromo del Galoppo. Il disegno prevedeva la costruzione di piscine di forme irregolari appositamente create per lo svago, oltre a giochi e attrezzature ludiche. L’idea era quella di emulare i parchi di divertimento di Coney Island. Il Lido venne inaugurato nel luglio 1931 ricreando l’atmosfera di una località balneare vera e propria con le sue due grandi vasche (una ospitava un isolotto girevole al centro, l’altra un sistema che imitava le onde del mare), scogli finti, trampolini, il finto molo con le barchette, spiagge di sabbia con ombrelloni, bar, giostre, montagne russe e una ruota panoramica. Il tutto animato dall’idea di creare un’«esperienza» di vacanza in una cittadina di mare. Vocazione che sembra sia completamente persa.

Ora il progetto prevede di ridurre di un terzo la grande vasca all’aperto che, nei ricordi in bianco e nero dei milanesi, era «il mare di Milano». «Quanto costerà entrare? si chiede Maurizio De Caro, architetto, teorico dell’architettura, già docente di Estetica alla Facoltà di Architettura del Politecnico -. Quello che sta accedendo è che il pubblico finge di continuare a fare il pubblico, ma sta snaturando il Lido». La risposta è presto servita: l’offerta per il club di Gofit per l’abbonamento individuale (dai 16 anni) è di 74 euro al mese, quello famiglia con due figli under 18 costa 110 euro al mese, quelli agevolati per persone con disabilità e pensionati 49 euro. Per quanto riguarda invece gli ingressi singoli alla piscina all’aperto, le tariffe saranno decise dal Comune che rimane proprietario del complesso (Gofit lo gestirà per 42 anni). «La piscina Solari - continua De Caro - opera di Arrighetti, è rimasta così com’era, con la sua funzione pubblica. Il problema è che con queste operazioni si snatura la città: la nuova palazzina del Lido non tocca la suscettibilità di nessuno, è rassicurante e non crea dibattito». Tradotto: «Potrebbe essere realizzato indistintamente alla periferia di Manila o di Hong King. È il concetto di indifferenza estetica» conclude De Caro.

Gisella Borioli, anima del Superstudio Più e tra gli inventori di Zona Tortona e del Fuori Salone si dice «contenta che il Lido torni finalmente a vivere: Milano ha bisogno di luoghi dove le persone possano incontrarsi, stare all’aperto e sentirsi parte della città. Ma il Lido non era soltanto una piscina: era il mare dei milanesi, un luogo popolare, condiviso, entrato nella memoria di intere generazioni. La vera prova - osserva Borioli - sarà mantenere quella vocazione pubblica: la piscina estiva dovrà essere davvero accessibile, anche nei costi, e gli spazi aperti dovranno restare luoghi di tutti. Mi dispiace che la vasca storica scompaia come piscina; spero che il nuovo Lido sappia conservare almeno la sua anima. Riqualificare un luogo significa anche rispettare ciò che ha rappresentato per la città.»

Lapidario il commento di Piero Lissoni, architetto e designer: «Dalle immagini il nuovo edificio sembra un filino grezzo».