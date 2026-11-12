Occupate Botteghe Oscure: raid al palazzo di Angelucci

«Se non cambierà, occupiamo la città». Con i megafoni e tutta la voce di cui disponevano, uno sparuto gruppo di poche decine di persone ieri pomeriggio si è presentato in via delle Botteghe Oscure nel nuovissimo hotel Thompson a 5 stelle nato nel palazzo che ospitò per anni la sede del Partito Comunista Italiano. La sinistra radicale, per 15 minuti, ha occupato la hall della struttura con tanto di striscione per portare avanti la protesta contro il carovita e contro il caro affitti. Problemi reali delle città italiane, che però non si risolvono protestando per l’apertura di un hotel di privata proprietà.

La manifestazione è stata organizzata dai movimenti per la Casa e il diritto all’abitare ma insieme a loro, tra gli altri, c’erano anche Sinistra Civica Ecologista (Sce) e l’Unione Giovani di Sinistra, che altro non sono che le nuove leve di Avs. «C’è chi pensa di comprarsi pure la nostra storia... Dopo questo continueremo a rompere le scatole a tutti i padroni di questa città», ha scandito un giovanissimo al megafono davanti all’albergo. In realtà, quella protesta l’avrebbero dovuta organizzare davanti alla sede degli eredi politici del Pci, che all’inizio degli anni Duemila hanno venduto un pacchetto di proprietà immobiliari del partito, tra le quali c’era anche lo storico «Bottegone», per fare cassa.

Da quando il Pci è stato sciolto nel 1991, il palazzo ha avuto svariate destinazioni d’uso, tra le quali anche sede dell’Associazione Bancaria Italiana. L’albergo è solo l’ultima sua destinazione d’uso, voluta dalla famiglia Angelucci che ne è l’attuale proprietaria e come tale esercita il suo diritto, come la legge permette, visto che la proprietà privata, per adesso, è ancora tutelata costituzionalmente in Italia. In via delle Botteghe Oscure, si lamentano oggi gli attivisti di Sinistra Civica Ecologista, «una volta c’era la politica, l’idea collettiva di una possibile emancipazione, la passione di migliaia di persone; oggi è tutto turismo e affari». Potrebbero bussare alla porta di chi ha venduto il palazzo per ricavarne decine di milioni di euro, piuttosto che lamentarsi di chi dà lavoro a decine di persone.

Tra chi ha preso la parola all’esterno dell’albergo c’è stato anche Natale Di Cola, segretario di Roma e Lazio della Cgil, il quale ha sostenuto l’iniziativa condotta nella giornata di ieri e ha approfittato dell’occasione per rilanciare la manifestazione di venerdì 20 novembre, ennesimo sciopero studentesco del fine settimana. Sce ha rilanciato anche i video dell’occupazione, così come ha fatto il capogruppo del partito nel Consiglio di Roma Capitale, Alessandro Luparelli, e ha concluso ricordando che «all’interno dell’edificio c’è ancora il busto di Gramsci», che, dicono, «non è un’icona di marmo ma un pensiero vivo, necessario per immaginare la città futura».