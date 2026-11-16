Patrimoniale, sinistra in tilt: nel campo largo è lite totale

Tassare i patrimoni sembra essere l’ossessione del centrosinistra. Di sicuro lo è del nocciolo più di sinistra del campo largo capitanato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, entrambi leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Non a caso, in occasione del compleanno di 40 anni dei Verdi, Fratoianni si rivolge direttamente a Giuseppe Conte, fin qui il più restio a sottoscrivere la misura: «Lo dico a chi tra noi ha qualche dubbio in più, in particolare il nostro amico Giuseppe Conte, il contributo di solidarietà, la tassa sulle grandi ricchezze, chiamatela come vi pare, è una necessità. Noi lavoreremo perché sia parte del programma», insieme al reddito di cittadinanza da finanziare proprio con le tasse ai ricchi.

Pochi minuti dopo il leader del M5S dirà ancora una volta che non vuole sentire parlare di patrimoniale e lo farà dallo stesso consesso.

È attesa la risposta dell’avvocato del popolo che sull’affaire patrimoniale si mostra perplesso da settimane: «Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi, l’ho chiarito più volte, intendo dire tassiamo la situazione finanziaria, ma ci confronteremo sui tavoli perché io credo che il modo migliore oggi per assicurare crescita ed equità sia quello di tassare le grandi ricchezze finanziarie». Bonelli legge questa risposta come una mezza apertura: «Accolgo positivamente le parole di Conte sulla patrimoniale. Se a qualcuno dà fastidio il nome “patrimoniale” cambiamolo, tanto la sostanza non cambia. Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale».

L’idea di una tassa sui ricchi rientra fra le priorità di Maurizio Landini, leader della Cgil, che ormai recita la parte di padre nobile del campo largo. Anche ieri mattina dalle colonne di Repubblica, il capo del sindacato rosso ha rilanciato la proposta: «Non credo sia uno scandalo chiedere un contributo di solidarietà dell’1% alle 450 mila persone più ricche del paese. Vorrebbe dire avere 26 miliardi da investire nella sanità, nella scuola, per far ripartire le politiche industriale». Ma qual è il sentiment fra gli altri azionisti del campo largo? La posizione di Conte appare isolata. Le perplessità dell’area moderata del Pd sulla patrimoniale non sono condivise dalla war room della segretaria. Non a caso proprio ieri sera Elly Schlein è uscita alla scoperto schierandosi al fianco di Fratoianni e Bonelli: «Sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, si può fare anche a livello nazionale. A Meloni diciamo: noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando dei multimilionari». Nutre dubbi il petalo centrista Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e dell’ex capo della Polizia Franco Gabrielli. I due ritengono che la patrimoniale «non ha senso così come viene concepita rispetto al patrimonio tout court».