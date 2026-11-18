«Abbiamo dovuto fargli un’imboscata negli studi tv per strappare un invito a Palazzo Marino». Il comitato delle Famiglie Sospese tutte le sere per una settimana ha «occupato» simbolicamente il cantiere di via Baldinucci. Alcuni degli acquirenti di alloggi in progetti bloccati dalle inchieste sull’urbanistica sono rimasti al freddo nel cantiere abbandonato ma il sindaco Beppe Sala «non è mai venuto e non ha dato risposte chiare sui tempi di sblocco dei permessi a costruire nè sulle promesse fatte in questi mesi». Sala non ha trovato il tempo? Sabato scorso l’associazione si è spostata davanti a Palazzo Marino a manifestare. Ma anche lì, è rimasta fuori dalla porta. Caso ha voluto che il portavoce Filippo Borsellino e altri esponenti si trovassero due sere fa a Telelombardia per partecipare ad una registrazione che poi è saltata. E quando hanno saputo che era appena finita un’intervista al sindaco, è scattato il blitz, «lo abbiamo assediato». E hanno strappato l’impegno a vedersi venerdì alle ore 17.30 a Palazzo Marino per discutere delle problematiche legate alla sospensione dei lavori cantiere per cantiere, sarà presente anche la vicesindaco Anna Scavuzzo che ha la delega all’urbanistica. Si sentono «come gli alluvionati, come le vittime di un terremoto», hanno impegnato i risparmi in mutui per appartamenti che per ora (e chissà per quanto) sono congelati, pagano affitti extra, c’è chi è tornato a vivere dai genitori.

«Prima la casa. Poi tutto il resto» firmato Beppe Sala è uno dei poster della campagna sociale lanciata proprio ieri da Comune e Fondazione Arca. Visto il tempismo e lo slogan, la fotografia suona come uno schiaffo in faccia al comitato. E non solo. Anche a chi si trova costretto a lasciare Milano perchè gli affitti sono schizzati. Effetto boomerang, per chi non sa quale sia il senso dell’iniziativa. La campagna di affissioni (a cui partecipano anche Ermal Meta e altri personaggi) è legata in realtà al progetto artistico «Homes» realizzato da Arca e dall’artista israeliano Yuval Avital. Fino al 24 novembre in piazza Scala sono in mostra sei «case scultura» che i cittadini possono visitare, sulle «pareti» sono impresse le storie che Avital ha raccolto dialogando con i senzatetto ospiti nei centri gestiti da Arca e con gli operatori, invita a domandarsi «cosa significa casa». Anche il sindaco ha prestato il volto. «L’emergenza abitativa non c’è solo a Milano ma in tutto il mondo - ha premesso ieri Sala alla presentazione -. La casa ha un’importanza primaria nella vita, sblocca tutto il resto. Non si può mettere ovviamente sullo stesso piano la situazione dei senzatetto e di chi fatica a trovare un affitto sostenibile a Milano ma le situazioni di disagio abitativo si stanno allargando, cerchiamo di trovare soluzioni un pezzo alla volta».

Prima la casa, poi tutto il resto. Peccato che pure il «Piano straordinario per la casa», lanciato in pompa magna da Sala due anni fa con l’ex assessore Guido Bardelli e portato avanti da Emmanuel Conte, per stessa ammissione del sindaco, «fa fatica a partire, perchè i costruttori dicono che con i valori che abbiamo messo non stanno dietro ai costi». La domanda a Telelombardia era più pungente. Forse non decolla (anche) perchè è partito troppo tardi? E gli operatori hanno lanciato più volte e pubblicamente critiche e segnali che i bandi lanciati dalla giunta non fossero sostenibili, ma le correzioni sono arrivate dopo un primo bando semi deserto e il secondo non si è chiuso tanto meglio. Tant’è, l’obiettivo dei «10mila alloggi low cost in dieci anni per il ceto medio» che era lo slogan del 2024 per ora passa in eredità alla prossima giunta.