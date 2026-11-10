“Può un uomo essere madre? Sì”: la mail agli studenti del Politecnico di Torino scatena la bufera

Nuova polemica per l’università di Torino, che in queste settimane è attraversata da diverse occupazioni, l’ultima delle quali iniziata poche ore fa a Palazzo Nuovo. Questa mattina gli studenti del Politecnico hanno ricevuto dalla mail studenti.polito.it, indirizzo istituzionale dell’Ateneo, una comunicazione che ha come titolo: “Può un uomo essere madre? Sì”. Una evidente provocazione per attirare l’attenzione di chi legge, evidentemente, e generare dibattito attorno all’incontro.

“Siamo il Collettivo Alan Turing, l’associazione Lgbtqia+ del Politecnico di Torino, e ci impegniamo a rendere la nostra università uno spazio sicuro per tutti, in particolare per i nostri studenti queer. In occasione del Transgender Day of Remembrance, vogliamo parlare di una tematica riguardante le persone trans*, che spesso viene resa invisibile: la genitorialità. Molte persone pensano che la transgenerità squalifichi moralmente una persona dalla possibilità di diventare genitore, per via dello stigma che opprime le persone trans*. Si pensa che avere un genitore trans* possa danneggiare i figli, ma non si indaga mai come si sentano veramente i figli”, si legge nella mail. “Il CAT organizza quindi un evento di informazione e dibattito sulla genitorialità Trans* insieme all’attivista Egon Botteghi, uomo trans*, referente nazionale per la genitorialità trans* in Italia per Rete genitori rainbow, autore del libro “Storie di genitori Trans*”, e madre di due figli”, scrive il collettivo. Ovviamente, nel trascrivere questo testo, per non fare un torto alla lingua italiana, abbiamo eliminato tutte le schwa di cui è stato disseminato il testo originale.

“Siamo di fronte all’ennesima manifestazione di quella deriva ideologica che, nel nome di un presunto progresso, pretende di sovvertire persino i concetti più elementari della realtà biologica e della famiglia”, ha dichiarato Raffaele Marascio, esponente torinese di Fratelli d’Italia, che ha fatto emergere il caso. “Si arriva a sostenere che un uomo possa essere ‘madre’, tentando di sdoganare come verità ciò che rappresenta in realtà una vera e propria invenzione ideologica. Ma c’è un aspetto ancora più grave: questa propaganda arriva direttamente nelle caselle di posta istituzionali degli studenti di un’università pubblica, attraverso strumenti e infrastrutture dell’ateneo. È inaccettabile che i canali universitari possano trasformarsi in una cassa di risonanza dell’ideologia gender e della cultura woke più radicale”, ha aggiunto.

“La maternità, la paternità e la famiglia vengono ridotte a costruzioni culturali da decostruire, mentre chi continua a difendere il valore dei ruoli naturali di madre e padre rischia di essere rappresentato come un ostacolo al progresso. È il capovolgimento del buon senso: si pretende di trasformare un’impostazione ideologica in un nuovo paradigma culturale, utilizzando persino gli spazi e gli strumenti dell’università pubblica”, ha proseguito Marascio, per il quale “il Politecnico di Torino è un’istituzione di alta formazione e ricerca, non un laboratorio di propaganda ideologica. Le università devono formare le nuove generazioni attraverso il sapere, la ricerca scientifica, il confronto e il merito, non diventare il megafono delle battaglie culturali dell’estremismo woke. È necessario chiarire con quali criteri vengano consentite comunicazioni di questo tipo attraverso i canali istituzionali e quali garanzie esistano affinché questi strumenti non diventino veicolo privilegiato di una determinata impostazione ideologica”.