Quei proiettili al pentito

«Un pacco di 7.65». Il pentito Salvatore «Totuccio» Contorno, ormai fuori dal programma di protezione, nell’agosto scorso chiedeva ancora proiettili all’uomo di fiducia di Gianni De Gennaro, l’ex ispettore di polizia Francesco Pacetto. La moglie di Contorno, Carmela Lombardo, un mese dopo chiedeva anche dei soldi: voleva anche quelli indirettamente dall’ex capo della Polizia, sempre De Gennaro. Nelle stesse carte spunta anche un interrogativo inquietante (espresso e intercettato) da parte dell’ex pm palermitano Gioacchino Natoli: fu De Gennaro, si chiede, che fece inventare all’ex funzionario Arnaldo La Barbera il falso pentito Scarantino? Si deve a loro l’invenzione del depistatore delle indagini sulla strage di via D’Amelio?

Tutto questo, che non è poco, lo si legge nel decreto di perquisizione a carico di De Gennaro e altre persone della Procura di Caltanissetta, nell’ambito dell’inchiesta sui depistaggi e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino: 126 pagine che il Giornale ha letto integralmente e che confermano il dato, ormai consolidato, di una perduta centralità della Procura di Palermo e delle omertà politiche, giudiziarie e persino giornalistiche che hanno coperto il tramonto della Prima Repubblica. A cominciare da soldi e pallottole che, ancora quest’anno, venivano chiesti all’ex capo della Polizia De Gennaro dentro un rapporto che, secondo i magistrati, serviva a mantenere il silenzio.

Le carte firmate dal procuratore Salvatore De Luca e dall’aggiunto Pasquale Pacifico raccontano una gestione di Contorno fatta di visite, interessamenti e comunicazioni riservate: l’ipotesi è che De Gennaro si sia adoperato (indirettamente) per impedire a Contorno di parlare. Il procedimento per strage resta contro ignoti, ma le intercettazioni hanno nome e cognome. 8 agosto 2026: Contorno chiede munizioni e Pacetto domanda: «Cosa ci devi fare con questa pistola?». Risposta: «Niente Che ci devo fare». Una richiesta identica è del 30 agosto dell’anno prima: Contorno era furioso per degli immobili di Palermo occupati senza che lui incassasse: «Me ne vado là O ci sparo, Franco, o butto fuoco». Contorno domanda: «Qualche pacco di 7 e 65 me li puoi rimediare?». L’ex ispettore vuole sapere che cosa intenda farne. Contorno replica: «Un pezzo di ferro servirà, nella mia vita ce l’ho avuto sempre». Pacetto risponde: «Ora chiedo».

Contorno lamenta di essere stato abbandonato da De Gennaro, che chiama «il principale»: «Quando io ero comodo per il signor principale, era a portata di mano». Vorrebbe incontrarlo. Pacetto, intanto, si occupa degli immobili.

Il 16 settembre 2026 tocca a Carmela Lombardo: «Io però ho bisogno Ma senti un po’, ma con Giovanni non puoi parlare ? ». Giovanni è De Gennaro. Pacetto ricorda che Contorno è uscito dal programma di protezione, ma promette: «Io cerco di parlare con il capo glielo dico, se mi dà qualche soldo Li porto a te non li porto a lui». Lui è Contorno.

Il punto investigativo è ciò che Contorno può raccontare. I magistrati ricostruiscono il suo ritorno armato in Sicilia e l’arresto del maggio 1989, come venne gestito e i rapporti fra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, allora capo della Mobile di Palermo e protagonista del depistaggio su Borsellino. Si cercano, dopo 34 anni, le responsabilità superiori e le coperture del depistaggio.

Il 15 maggio 2025 Contorno, convocato a Caltanissetta, ha rifiutato di rispondere. Pacetto ha avvertito la segretaria di De Gennaro usando il telefono di sua moglie e un linguaggio in codice: «Il mio parente», cioè Contorno, è alla «protezione animali.. Lui non risponderà». Il giorno dopo Pacetto ha incontrato Contorno, e, tornando a casa, alla moglie, ha raccontato il colloquio. Contorno: «Sicuramente mi richiamano». Pacetto: «E tu sicuramente non rispondi». Contorno: «Eh sì, non ti preoccupare». Le domande riguardavano La Barbera, ma Pacetto ha spiegato: «Non gli hanno chiesto espressamente di Gianni però il tema è quello». Il tema è Gianni De Gennaro.

In un’altra intercettazione De Gennaro parla con la collaboratrice Donatella Peruzzi dei documenti su Contorno: «Me lo sono letto, e poi ho dato a fuoco!». Le carte però erano state digitalizzate. De Gennaro racconta di aver affidato due hard disk al proprio figlio Giulio e a Massimo Carnicelli, addetto alla sua sicurezza, e di aver comprato un computer apposito: «Non li leggiamo neanche sui computer nostri, potrebbe lasciare traccia».

Poi le fughe di notizie. Il 1° aprile 2025, dopo un pranzo con Michele Prestipino, allora procuratore aggiunto della Direzione antimafia, De Gennaro dice all’ex dirigente Francesco Gratteri: «Michele si fida di me ecco perché non posso tradirlo io». Secondo i pm, Prestipino lo aveva avvertito delle intercettazioni telefoniche. Ma, l’8 aprile, De Gennaro racconta a Gratteri di aver riferito a Pacetto «il fatto che mi aveva detto Vittorio», cioè Vittorio Pisani, attuale capo della Polizia. De Gennaro avverte di «non parlare al telefono» e Gratteri aggiunge «soprattutto con Totuccio». Per i magistrati, De Gennaro avrebbe fatto il nome di Pisani per coprire Prestipino. Non sono emersi coinvolgimenti di Pisani, precisano.

E poi ecco: c’è la telefonata del 17 novembre 2023 fra Natoli e Francesco Cirillo, ex vicecapo della Polizia e già collaboratore di De Gennaro. Parlano delle perquisizioni alla famiglia La Barbera per cercare l’agenda rossa. Natoli si domanda se La Barbera potesse inventarsi un collaboratore senza informare il capo della Polizia, Cirillo risponde che La Barbera «ha fatto sempre capo a Giovanni» «in tutte le cose belle e qualche cosa meno bella». Natoli lo corregge: «E brutte! E brutte». Poi la domanda: «Giovanni gli fa inventare coso Scarantino?». Giovanni, ancora una volta, è De Gennaro. Cirillo replica: «Inventare, non lo so se inventare».

A porre la domanda è lo stesso Gioacchino Natoli che nel 1992 fu fra i magistrati che chiesero l’arresto di Bruno Contrada, poi colpevolizzato di ogni cosa. La gestione di Contorno era stata uno dei terreni di scontro fra Contrada e De Gennaro. Più di trent’anni dopo, uno degli accusatori di Contrada arriva a domandarsi se dietro il falso pentito del depistaggio su Borsellino ci fosse proprio De Gennaro. Resta da capire su quali conoscenze si fondasse quell’interrogativo, e quali fossero, secondo Natoli, le cose «brutte» compiute da La Barbera in ossequio a De Gennaro. Siccome sono gli stessi temi su cui presto si esprimerà la Commissione antimafia nella sua Relazione (ormai prossima) l’impressione è che le sorprese siano tutt’altro che finite.